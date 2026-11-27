Таможенники аэропорта Схипхол в Амстердаме обнаружили 26 редких черепах, которых перевозили в багаже пассажира, следовавшего из Мексики в Гонконг. Животных нашли во время проверки зарегистрированного чемодана, сообщает Zakon.kz.

По информации издания People, большинство крошечных рептилий находились в коробке с игрушечной машинкой, остальных спрятали в носке внутри чемодана. Чтобы черепахи не двигались, их обмотали клейкой лентой.

Несмотря на жестокие условия перевозки, все 26 животных выжили. Их передали в специализированный центр, где специалисты аккуратно сняли скотч и оказали необходимую помощь.

Речь идет о мексиканских грязевых черепахах Vallarta mud turtle (Kinosternon vogti), которые находятся под критической угрозой исчезновения. По оценкам специалистов, в дикой природе осталось всего около 300 таких особей. Если изъятые животные действительно были пойманы в естественной среде, их исчезновение могло сократить численность популяции почти на 10%.

Черепах обнаружили сотрудники таможни, после чего уведомили Управление по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров Нидерландов. Пассажира задержали, сейчас он находится под стражей. Расследование продолжается.

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