Казахстанские ученые создали криобанк фибробластов (клеток) диких животных страны, в том числе редких видов, а также провели эксперимент по межвидовому клонированию снежного барса, сообщает Zakon.kz.

Научную работу провели Институт зоологии, Комитет науки Министерства науки и высшего образования, Общественный фонд "Дикая природа без границ", группа специалистов по кошачьим, Комиссия по сохранению видов МСОП (Швейцария), Лаборатория эмбриональных технологий. Ее целью было сравнение жизнеспособности клеток диких млекопитающих Казахстана до и после их заморозки. Также на примере снежного барса проверили, могут ли размороженные клетки служить донорами для межвидового клонирования.

Исследователи сравнили жизнеспособность клеток 272 особей 19 видов и подвидов до и после программируемого медленного замораживания. Образцы были получены из кожи ушей животных. Образцы 17 видов получили от диких популяций в Казахстане, а образцы амурского леопарда и пятнистого оленя – от животных, содержащихся в Алматинском зоопарке. В набор вошли снежный барс, амурский леопард, кулан и сайга, туркестанская рысь, кошка Палласа, бухарский олень и индийский хохлатый дикобраз, которые занесены в Красную книгу Казахстана.

По итогам замораживания и последующего размораживания доля жизнеспособных клеток снизилась с примерно 83 до 48. Самой высокой оказалась жизнеспособность клеток у хомяков, полевок и мышевидных грызунов. И самой низкой у дикобраза, оленя и кулана.

"После программируемого замораживания с использованием 1,5 М ДМСО жизнеспособность фибробластов составила 34,2-58,9% (в среднем 48,0 ± 1,6%) против 67,5-97,6% до замораживания. Клетки мелких грызунов лучше всего переносили замораживание, а клетки индийского хохлатого дикобраза, оленя, кулана и сайги – хуже всего. Жизнеспособность до замораживания не предсказывала жизнеспособность после размораживания. Замороженные и размороженные фибробласты всех 19 видов размножались в культуре... Таким образом, клетки, хранящиеся в банке, остаются пригодными для культивирования, хотя замораживание замедляет их рост", – говорится в выводе ученых.

Подробно научная работа описана в журнале Biology.

Что касается эксперимента с материалами снежного барса, то замороженные клетки-доноры, полученные от одного самца, переносили в ооциты (яйцеклетки) от 14 домашних кошек. Яичники домашних кошек были получены в ветеринарной клинике после плановой стерилизации, проведенной в рамках Алматинской городской программы гуманного контроля бездомных животных (2021-2024 гг.).

В результате из 33 успешно слитых реконструированных эмбрионов 10 достигли стадии морулы – раннего этапа развития, на котором зародыш состоит примерно из 16-32 клеток.

Но это не говорит о том, что казахстанские исследователи получили детеныша снежного барса. Речь идет о предварительном лабораторном эксперименте, в котором эмбрионы развивались только до ранней стадии.

"Криоконсервированные фибробласты снежного барса прикреплялись и размножались после размораживания и могли быть использованы для реконструкции эмбрионов с цитопластами домашней кошки... ... Без контроля только активации и внутривидового контроля, а также подтверждения происхождения эмбриональных ядер, эти результаты являются предварительными", – уточнили исследователи.

Следующие шаги ученых заключаются в улучшении слияния и активации, а также в отслеживании развития эмбриона до стадии бластоцисты (стадия развития эмбриона обычно на 5-6-й день после оплодотворения).

При этом уточняется, что межвидовая трансплантация ядер фибробластов диких кошачьих в ооциты домашних кошек уже привела к клонированию котят африканской дикой кошки и эмбрионы других диких кошачьих

В исследовании также указано, что полученные клетки хранятся в банке, чтобы их можно было использовать позже, например, в качестве доноров ядер.

Эта работа является одним из этапов создания криобанка генетического материала диких животных Казахстана. Такие хранилища позволяют сохранять живые клетки редких видов для будущих исследований, восстановления популяций и развития репродуктивных технологий.

Особое значение это имеет для снежного барса, занесенного в Красную книгу Казахстана. Сохранение его клеток может стать дополнительным инструментом защиты генетического разнообразия вида.

А ученые Северо-Казахстанского университета имени М. Козыбаева разработали технологию, которая позволяет делать дорожное покрытие прочнее и долговечнее с помощью переработанных промышленных отходов.