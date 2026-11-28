В Египте обнаружили около 40 фрагментов папирусов возрастом примерно 3 400 лет. На них сохранились рисунки и надписи, связанные с древним ритуалом, сообщает Zakon.kz.

Фрагменты с описанием ритуала нашли во время археологических раскопок у храма фараона Тутмоса III в районе древних Фив, неподалеку от современного Луксора. На некоторых папирусах заметны обугленные участки и отверстия, предположительно оставленные во время ритуала. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde 23 ноября 2026 года.

Обряд "Низвержение Апопа" предполагал символическое уничтожение змея: его изображение прокалывали, топтали и сжигали, чтобы помочь богу Ра победить силы хаоса. Однако заклинания использовали не только против мифического змея.

Ритуал со временем стали применять против врагов фараона, личных недоброжелателей, болезней, ядов и даже плохой погоды.

Находка стала редким материальным свидетельством подобных церемоний.

Ранее в Египте ученые обнаружили древнее кладбище с сотнями захоронений, каменными и керамическими гробами, а также золотыми артефактами.