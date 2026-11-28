Дерзкое вооруженное ограбление внедорожника с драгоценностями попало на видео
Как пишет Infobae, инцидент произошел утром 27 ноября 2026 года на оживленной трассе в провинции Кальяо. Нападавшие приехали к месту на нескольких автомобилях, перекрыли дорогу внедорожнику и открыли по нему огонь.
Неизвестные произвели более 30 выстрелов, после чего разбили стекла и забрали из машины чемоданы и сумки.
В результате нападения пострадали два человека, находившиеся в автомобиле. Полиция рассматривает версию, что целью преступников могли быть драгоценности или золото, которые перевозили в машине. Однако точное содержимое похищенных сумок и ущерб пока не установлены.
🔴 ¡Perú, tierra de nadie! ¿A qué nivel caímos? Así fue el asalto a mano armada en la Costa Verde, a la altura del puente Santa Rosa, distrito de La Perla (Callao) a plena luz del día. Ocho vehículos movilizados que dejaron dos heridos, el ciudadano de nacionalidad india Sanjay (o Vijay) Pagrani, de 29 años, y Mari Nataly Miranda Espinoza, de 35 años. El móvil sería el robo de lingotes de oro. Gobierno y su PNP burlados. ¿Y el estado de emergencia? ¿Y el plan cerco? Ni cámaras de seguridad ni patrullaje policial (si es que existe) o de las FF. AA. alertados por el largo tiroteo.— Elmer Ayala (@ElmerAyala_PE) November 27, 2026
Следователи изучают записи с камер видеонаблюдения и автомобили, которые могли использовать нападавшие. Их личности пока не установлены, расследование продолжается.
А в США 43-летнюю женщину приговорили к 20 месяцам тюрьмы за циничное мошенничество. Она выдумала смерть своего ребенка, чтобы втереться в доверие к пожилой женщине с деменцией и обокрасть ее.