В Шри-Ланке подозреваемый в жестоком убийстве женщины не смог уйти от правосудия из-за неожиданного препятствия на дороге. Пытаясь скрыться с места преступления на мотоцикле, мужчина врезался в дикого слона, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 28 ноября 2026 года Lankanewspapers, трагедия произошла ранним утром 27 ноября в одном из домов района Галмадува. По версии следствия, местный ростовщик нанес 45-летней женщине удар острым предметом, после чего поспешно уехал.

Однако бегство длилось недолго: на дороге мотоцикл злоумышленника столкнулся с диким слоном. В результате удара мужчина получил травмы и был доставлен в больницу, где его задержали полицейские.

"Подозреваемый в убийстве 45-летней матери одного ребенка был арестован после того, как дикий слон, с которым он столкнулся во время бегства, внезапно прервал его побег", – отметили в ведомстве.

В полиции города Эппавала считают, что мотивом расправы стал денежный спор. Расследование продолжается, официальные обвинения задержанному пока не предъявлены.

Погибшая работала в государственном Управлении по развитию кокосовой промышленности в отделении Ипаллогама, у нее осталась 13-летняя дочь.

В Индии 23-летний молодой человек убил 17-летнюю возлюбленную в ее доме из-за ревности. После расправы он попытался свести счеты с жизнью.