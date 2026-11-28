В Кыргызстане 17-летнего парня оштрафовали за то, что он пнул ребенка во время выступления на свадьбе. Видео инцидента распространилось в Казнете, сообщает Zakon.kz.

Об этом 28 ноября рассказали в пресс-службе ГУВД Чуйской области, пишет АКИpress.

На распространенных в интернете кадрах видно, как двое детей мешали молодому человеку во время выступления. В какой-то момент юноша пнул одного из них в область груди.

Полицейские провели проверку и установили личность участника инцидента – им оказался 17-летний Н.Н. На подростка составили протокол о мелком хулиганстве по статье 126 Кодекса о правонарушениях Кыргызстана.

"Материалы направили в Сокулукский районный суд, где ему назначили штраф", – говорится в сообщении.

Ранее в Актау праздничное застолье в одном из ресторанов обернулось потасовкой и выездом полиции. По итогам инцидента шестерых подозреваемых отправили в изолятор временного содержания.