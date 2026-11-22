В Актау праздничное застолье в одном из ресторанов обернулось потасовкой и выездом полиции. По итогам инцидента шестерых подозреваемых отправили в изолятор временного содержания, сообщает Zakon.kz.

Поводом для разбирательства стали распространившиеся в соцсетях кадры из 31Б микрорайона города, на которых запечатлены десятки патрульных автомобилей у заведения.

Как пояснили 22 ноября 2026 года в пресс-службе Департамента полиции Мангистауской области, наряды стянули после сообщения о конфликте внутри ресторана.

"Установлено, что во время торжественного мероприятия произошел конфликт между гостями, который впоследствии перерос в драку. Участники хулиганства оперативно установлены, задержаны и доставлены в Управление полиции Актау", – рассказали Zakon.kz в ведомстве.

По факту случившегося стражи порядка возбудили уголовное дело. Сейчас шестеро подозреваемых водворены в изолятор временного содержания, досудебное расследование продолжается.

Другой случай жестокости произошел в Алматы. Ребенка избили на детской площадке. Мать пострадавшего заявила, что вышла защитить его, и в итоге на нее написали заявление.