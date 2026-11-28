Еще одна туристка загадочно погибла в отеле Таиланда
Как пишет Oxu.Az, о происшествии в гостинице поступило в дежурную часть около 11:30 по местному времени 27 ноября.
"На месте было обнаружено тело 27-летней гражданки России Ренаты Сираевой", – заявил источник в полиции.
По его словам, в номере обнаружены следы борьбы, но причина смерти женщины пока не установлена.
Правоохранители опросили сотрудников отеля. Они рассказали, что слышали, как в 4 утра ссорились мужчина и женщина. Спустя несколько часов постоялец, гражданин Индии, спустился к персоналу и сообщил, что женщина умерла.
Тело девушки лежало на кровати. В ванной комнате было разбито стекло, а в нескольких местах криминалисты выявили пятна крови. На теле индийца были многочисленные ссадины. Он задержан.
На допросе мужчина заявил, что ночью между ними вспыхнула ссора, переросшая в драку. Подозреваемый утверждает, что "один раз несильно ударил девушку по лицу", и лег спать. Проснувшись утром, обнаружил женщину без признаков жизни и сообщил об этом сотрудникам отеля.
Ранее женщина жестоко расправилась с мужем в праздничный день и сама вызвала полицию.