В США задержали жительницу Флориды по подозрению в убийстве мужа в День благодарения. После случившегося женщина сама позвонила в экстренную службу и дождалась полицию у дома, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание PEOPLE, 50-летнюю Шеннон Дриггерс из Лейкленда задержали и предъявили обвинение в убийстве первой степени. По данным правоохранителей, звонок в 911 поступил вечером.

Прибывшие на место полицейские и медики нашли мужа женщины мертвым с множественными огнестрельными ранениями, а сама подозреваемая находилась на подъездной дорожке у дома.

На допросе у детективов убойного отдела Дриггерс якобы признала факт стрельбы, но путалась в описании обстоятельств трагедии. Изучив улики, характер ранений и показания самой женщины, следователи пришли к выводу о предварительном умысле.

"Она убила своего мужа в День благодарения – намеренно и с предварительным умыслом", – заявил шериф округа Полк Грейди Джадд.

Подозреваемую доставили в центр обработки задержанных офиса шерифа округа Полк. Личность погибшего и возможный мотив преступления власти не раскрывают.

Ранее сообщалось, что четверо детей остались без матери после жестокого убийства в ее день рождения.