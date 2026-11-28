Жуткая расправа в Турции: мужчина убил возлюбленную и сам привез ее тело в полицию
Инцидент произошел 28 ноября около 04:00 в квартале Юнус Эмре.
Как пишет Oxu.Az, после убийства мужчина отправился в отделение полиции на автомобиле с телом женщины в салоне и лично сдался правоохранителям.
Погибшая Р. Ешильдал, мать двоих детей, начала жить со своим возлюбленным Н. Доганаем. Однако позже выяснилось, что мужчина женат и является отцом троих детей. После вскрывшейся правды между влюбленными произошла ссора.
Во время конфликта мужчина предложил отвезти женщину к ее матери, проживающей в квартале Пынар. Они вместе покинули дом и сели в автомобиль.
Тогда Н. Доганай выстрелил в Р. Ешильдал из пистолета. Женщина получила пулевое ранение в голову и погибла на месте. Именно так стрелявший и приехал к правоохранителям.
Интересно, что Р. Ешильдал – родственница Шефики Ешильдал, которую 25 дней назад убил 33-летний бывший муж Осман Оруч, нанеся ей 15 ударов ножом.
Ранее еще одна туристка загадочно погибла в отеле Таиланда.