В турецком городе Аксарай 39-летний Неджати Доганай застрелил из пистолета свою 31-летнюю возлюбленную Рабию Ешильдал, решившую уйти из отношений с ним, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 28 ноября около 04:00 в квартале Юнус Эмре.

Как пишет Oxu.Az, после убийства мужчина отправился в отделение полиции на автомобиле с телом женщины в салоне и лично сдался правоохранителям.

Погибшая Р.Ешильдал, мать двоих детей, начала жить со своим возлюбленным Н.Доганаем. Однако позже выяснилось, что мужчина женат и является отцом троих детей. После вскрывшейся правды между влюбленными произошла ссора.

Во время конфликта мужчина предложил отвезти женщину к ее матери, проживающей в квартале Пынар. Они вместе покинули дом и сели в автомобиль.

Тогда Н.Доганай выстрелил в Р.Ешильдал из пистолета. Женщина получила пулевое ранение в голову и погибла на месте. Именно так стрелявший и приехал к правоохранителям.

Интересно, что Р.Ешильдал – родственница Шефики Ешильдал, которую 25 дней назад убил 33-летний бывший муж Осман Оруч, нанеся ей 15 ударов ножом.

Ранее еще одна туристка загадочно погибла в отеле Таиланда.