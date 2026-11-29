28 ноября в 09:30 по местному времени на юге американского штата Калифорния (США) зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, по данным Геологической службы США (USGS), эпицентр подземных толчков находился примерно в 6 км к юго-западу от города Манхэттен-Бич в округе Лос-Анджелес.

Очаг стихии залегал на глубине 12,2 км. После основного землетрясения зафиксировано несколько афтершоков.

Сведений о разрушениях или пострадавших пока не поступало.

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