Почему приостановление исполнительного производства в связи с его истребованием – это почва для беззакония

Вступившие в законную силу судебные акты должны исполняться. Это не просто правило – это правило, возведенное в конституционный принцип Республики Казахстан. Уклонение от исполнения вступившего в законную силу судебного акта влечет административную и уголовную ответственность.

Однако, несмотря на это, должники ухищряются годами игнорировать судебные решения, используя некоторые лазейки в законодательстве. К сожалению, порой этому потворствуют правоохранительные органы.



Обязанность приостановить исполнительное производство

Непосредственно исполнением судебных решений занимаются судебные исполнители – государственные и частные. Они возбуждают исполнительное производство, реализуют меры по исполнению судебного акта.

Закон "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" устанавливает исчерпывающий перечень оснований для обязательного приостановления исполнительного производства (статья 42). Среди них есть такое основание, которое можно использовать бесчисленное количество раз, без особых усилий добиваясь приостановления мероприятий по исполнению судебных актов.

Речь идет о случаях истребования исполнительного производства прокуратурой или иными правоохранительными органами. Например, в целях проверки прокуратура истребует материалы исполнительного производства. По завершении проверки материалы возвращаются судебному исполнителю и исполнительное производство возобновляется.

Вполне себе нормальное, на первый взгляд, полномочие правоохранительного органа: ну как же без контроля и надзора? Однако при более детальном рассмотрении оказывается, что указанное основание потенциально коррупциогенно и, более того, неконституционно.

Истребовал – значит, приостановил

Дело в том, что прокуратура может инициировать проверки и истребовать материалы исполнительного производства неограниченное количество раз. Каких-либо ограничений в законодательном порядке не установлено. Хоть каждый месяц назначай проверки с истребованием исполнительного производства.

Между тем в течение всего времени, пока материалы исполнительного производства находятся у правоохранительного органа, судебный исполнитель по закону обязан приостановить исполнительное производство. Иными словами, никакие мероприятия по исполнению судебного акта не осуществляются.

Получается, что прокуратура и правоохранительные органы фактически не ограничены в возможностях бесконечно приостанавливать и затягивать исполнение судебных актов.

Формально противодействовать этому затруднительно. Вправе прокуратура назначить проверку по исполнительному производству с истребованием материалов по нему? Вправе. Причем такая проверка может быть инициирована не только по факту обращения должника, но и даже просто в целях "анализа состояния законности" (пп.10) пункта 1 статьи 10 Конституционного закона "О прокуратуре"). Влечет ли по закону истребование материалов исполнительного производства его приостановление? Да, влечет (пп.13) статьи 42 Закона "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей").

Как видно, если судить с формальной точки зрения, то вроде как все выглядит по букве закона. Но по духу закона такого рода действия – это дорога к полному правовому беспределу.

Издевательство над правосудием

Не создает ли действующий порядок приостановления исполнительного производства в связи с истребованием материалов исполнительного производства почву для злоупотреблений?

Данный вопрос вовсе не является абстрактным и умозрительным. На практике уже встречаются случаи, когда из-за подобных истребований материалов исполнительного производства месяцами откладываются мероприятия по исполнению судебных актов.

Так, по одному делу о выселении исполнение судебного акта затянулось на месяцы. Каждый раз, когда судебный исполнитель назначал выселение, от органов прокуратуры поступал запрос об истребовании материалов исполнительного производства. Происходило это буквально накануне или в день назначенного дня выселения. Исполнительное производство, разумеется, приостанавливалось. По прошествии нескольких дней прокуратура как ни в чем не бывало возвращало материалы "за отсутствием надобности". С соблюдением установленных сроков назначалась новая дата исполнительных действий, но опять-таки перед самым их совершением поступал новый запрос и материалы вновь отправлялись в прокуратуру.

К столь увлекательному процессу истребований присоединились органы внутренних дел, которым в рамках надуманного уголовного дела зачем-то понадобились материалы исполнительного производства. И вновь исполнительное производство приостанавливалось.

Такая карусель проводилась по нескольку раз, благополучно дотянув до отопительного сезона и сделав выселение невозможным. Взыскатель по исполнительному производству так и не получил внятного ответа от органов прокуратуры о причинах и мотивах бесконечных истребований материалов исполнительного производства; жалоба вышестоящему прокурору оставлена по сути без удовлетворения.

Похоже, что после окончания отопительного сезона история с истребованием исполнительного производства повторится и судебный акт так и останется неисполненным. Такое вот издевательство над правосудием.

Приведенный выше пример наглядно демонстрирует, насколько действующий порядок приостановления исполнительного производства может служить почвой для злоупотреблений с целью воспрепятствованию своевременного и полного исполнения судебных актов.

Приостановление исполнительного производства вследствие истребования его материалов может также служить инструментом манипуляций иного рода. Так, имеет место практика истребования материалов исполнительного производства по определенным исполнительным действиям (снос, выселение) в так сказать чувствительные периоды, когда хотелось бы избежать всплеска социальной напряженности. В преддверии практически любого события можно прибегнуть к указанному способу, дабы не обострять социальную обстановку. С точки зрения права это злоупотребление.

Противоречит Конституции

Представляется, что норма об обязательном приостановлении исполнительного производства в случаях его истребования прокуратурой и правоохранительными органами противоречит Конституции, согласно которой "решения, приговоры и иные постановления судов имеют обязательную силу на всей территории Республики" (пункт 3 статьи 76). Кстати, данная норма не содержит в себе оговорки, допускающей исключения в случаях, предусмотренных законом (как это часто можно встретить по тексту Конституции).

Обязательность судебного акта заключается в том, что госорганы, должностные лица, граждане, иные субъекты обязаны считаться с ним в своей деятельности, не вправе своими действиями отменять или изменять его.

И что же это получается? Простым истребованием материалов исполнительного производства фактически приостанавливается исполнение судебного акта, вступившего в законную силу. И это происходит не в рамках пересмотра судебного акта в порядке, предусмотренном процессуальными кодексами, а только лишь в рамках проверочных мероприятий. С точки зрения соблюдения конституционного принципа обязательности судебных актов это совершенно недопустимо.

Ни органы прокуратуры, ни иные правоохранительные органы не должны иметь права приостанавливать исполнительное производство по вступившему в законную силу судебному акту. Проверять – пожалуйста, проверяйте, контролируйте и надзирайте за ходом ведения исполнительного производства. Но истребование ими материалов исполнительного производства не должно влечь за собой его приостановление.

Приостановление исполнения судебного акта лишь по основанию истребования исполнительного производства подрывает конституционный принцип обязательности судебных постановлений и в целом авторитет судебной власти. Выходит, что судебные акты не настолько уж обязательны, раз их исполнение можно вот так запросто приостановить. Действующие правила исполнительного производства в этой части - это, конечно, нонсенс.

Истребование материалов исполнительного производства не должно препятствовать совершению исполнительных действий. В конце концов истребовать можно и копии материалов либо, истребовав оригиналы, можно оставить судебному исполнителю копии материалов исполнительного производства с тем, чтобы он продолжал осуществление мероприятий по исполнению судебного акта. Технически вопрос решаем.

Вышеизложенная проблема требует, на мой взгляд, внимания Верховного Суда (ведь речь идет об исполнимости судебных актов и авторитете судебной власти), Генеральной прокуратуры (здесь вопрос надзора за неукоснительным исполнением судебных актов и недопущения злоупотреблений органами прокуратуры и иными правоохранительными органами), Палаты судебных исполнителей (как представителя центральной фигуры исполнительного производства - судебного исполнителя).

В противном случае получится, как в расхожей фразе про законы: законы-то, мол, у нас хорошие, только они не исполняются. Так и с судебными решениями: какие-никакие судебные акты, но даже они не исполняются.