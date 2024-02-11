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11 февраля отмечается Международный день женщин и девочек в науке

ученая Фото: freepik
Дата была учреждена Генеральной Ассамблей ООН, и в этом году отмечается странами уже в девятый раз. Министр культуры и информации Аида Балаева считает, что дата служит напоминанием о том, что женщины и девочки играют важную роль в научном и технологическом развитии, сообщает Zakon.kz.

По словам министра, в Казахстане есть этому яркие подтверждения.

Она отметила биолога Кунсулу Закарья, которая вошла в мировой рейтинг женщин, внесших наибольший вклад в развитие вакцинации. Под ее руководством группа ученых в 2020 году разработала казахстанскую вакцину "QazVac".

"Мы также знаем имена выдающихся женщин-ученых, таких, как первая женщина-президент в истории Академии наук Казахстана – доктор биологических наук Нагима Айтхожина. Значимый вклад в развитие науки внесла Патшайым Тажибаева, которая была первой женщиной-доктором геологических наук во всей Центральной Азии".

Сегодня казахстанская наука выходит на новый этап, считает Балаева.

"Мы видим, какое высокое место наука занимает в повестке главы государства. Результатом проводимой работы стало формирование новой плеяды ученых, которые демонстрируют важные результаты".

По ее данным, сегодня доля женщин-ученых, принимающих участие в проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ составляет около 54%, а это более 10 тысяч человек. Однако, многие их имена и достижения остаются не известными широкой аудитории.

"Хочу призвать представителей широкой общественности поддержать женщин в науке и популяризировать их имена и достижения. Используя хэштег #ҒылымдағыҚазақҚыздары и #QazaqWomenInScience прошу написать о наших ученых-женщинах прошлого и настоящего, которые вносят вклад в развитие отечественной науки. Уверена, что таким образом мы внесем свой вклад в популяризацию отечественной науки и ее ярких личностей", - написала Аида Балаева.

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