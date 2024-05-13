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Очередная магнитная буря ослабнет только к вечеру 13 мая

Очередная магнитная буря ослабнет только к вечеру 13 мая, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 05:11 Фото: spaceweatherlive.com
Астрономы сообщили о том, что к Земле пришёл выброс солнечной массы от вспышки X5.8, произошедшей 12 мая утром, передает Zakon.kz.

"Земле пришёл выброс массы от вспышки X5.8, произошедшей вчера утром. В отличие от вчерашних магнитных бурь, резкого удара, похоже, в этот раз не было. Солнечное вещество, судя по всему, будет приходить постепенно в течение ближайших часов. Предположительно в течение дня индексы геомагнитной активности выйдут на уровни G1-G2", - говорится в сообщении Лаборатории солнечной астрономии ИКИ.

Очередная магнитная буря ослабнет только к вечеру 13 мая, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 05:11

Фото: xras.ru

Специалисты также отметили, что дальнейшие события развернутся уже ночью, и результаты их будут понятны к утру. Конкретный сценарий сильно зависит от того, нанесён ли по планете прямой удар, или вещество сместилось по дороге вбок. Возможны как умеренные, так и крайне негативные сценарии. 

Ранее сообщалось, что очень сильная магнитная буря уровня G4 была и в субботу, 11 мая, и в воскресенье, 12 мая.

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