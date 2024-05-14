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Ученые исключили повторение экстремальных магнитных бурь в ближайшее время

Ученые исключили повторение экстремальных магнитных бурь в ближайшее время, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 07:45 Фото: pixabay
Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что магнитосфера успокаивается и в ближайшее время супер мощных бурь не ожидается, передает Zakon.kz.

"Активность Солнца в настоящее время сохраняется на умеренно высоком уровне, но возможность повторения столь же экстремальных событий в обозримом будущем практически исключена", – сообщается на сайте Лаборатории.

К Земле, по данным астрономов, за последние 24 часа пришли оба ожидавшиеся облака плазмы, выброшенные в ходе прошедшего всплеска активности - от крупных вспышек X3.9 и X5.8, произошедших 10 и 11 мая. Выбросы отклонились в ходе движения от направления Солнце-Земля и нанесли удары по касательной.

В настоящее время по данным ученых на Земле наблюдаются магнитные бури уровня G2-G3, что является наиболее благоприятной ветвью из всех рассматривавшихся сценариев. Возможности повторного выхода шторма на экстремальные значения в такой ситуации оцениваются как почти нулевые.

Ученые исключили повторение экстремальных магнитных бурь в ближайшее время, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 07:45

Фото: xras.ru

Ранее сообщалось, что 11 мая Землю накрыла экстремальная магнитная буря мощностью G5. Подобная была зафиксирована впервые с августа 2005 года. По шкале из пяти значений, G1 - слабо, а G5 - экстремально сильно. Известно, что за несколько дней до этого на Солнце произошло несколько сильнейших вспышек, включая наивысшую - Х.

Категории вспышек обозначаются буквами латинского алфавита - A, B, C, M, X.  

Во время солнечной вспышки всего за несколько минут происходит гигантский выброс энергии. Энергия магнитного поля быстро превращается в энергию заряженных частиц и плазмы. Излучение от вспышки достигает Земли меньше чем через 10 минут после ее начала. Затем в течение нескольких десятков минут к нашей планете приходят мощные и быстрые потоки заряженных частиц, а через два-три дня - облака плазмы, которые и провоцируют магнитные бури.

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