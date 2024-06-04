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Почему вредно регулярно скашивать ядовитые сорняки

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 00:38 Фото: пресс-служба акимата Астаны
Американские биологи из Университета штата Арканзас и других научных учреждений выяснили, что некоторые ядовитые сорняки становятся более устойчивыми, если пытаться избавиться от них с помощью частого скашивания, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Scientific Reports, команда изучила сорное растение Solanum elaeagnifolium, также известное как паслен лохолистный, которое распространено в Северной и Южной Америках, а также встречается в ЮАР, Греции и других регионах. Сорняк можно узнать по фиолетовым цветам. Он плодоносит ягодами, токсичными для человека и животных.

Отмечается, что ученые в течение пяти лет наблюдали за полями в штате Техас, которые косили с разной частотой. Как показал анализ, чем чаще паслен подвергался скашиванию, тем живучее он становился с каждым новым поколением. Корни новых растений начинали проникать глубже в землю на глубину до полутора метров, на стеблях появлялось больше шипов, а цветы стали более токсичными для поедающих их гусениц.

Уточняется, что паслен начал производить семена с разным временем прорастания, что позволило ему обеспечить выживание в течение длительного времени. Таким образом, борьба с сорняком постепенно превратила его в суперсорняк.

Исследователи добавили, что эти защитные механизмы требуют создания новых подходов для борьбы с некоторыми видами сорных растений.

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