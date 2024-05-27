Подход к проектированию: как сделать малоуходный сад, не потеряв его красоту

При создании ландшафтного дизайна малоуходного сада требуется учесть множество мелочей. Zakon.kz узнал, с чего нужно начинать проектирование участка, и какие особенности необходимо учесть.

Подходы к проектированию малоуходного сада

Дизайнеры советуют, прежде чем перейти к проекту, необходимо выписать на листе бумаги все, что вы бы хотели видеть в своем саду. Если зона отдыха нужна, то какой она будет: беседка, патио или терраса у дома, площадка под мангал и под обеденную зону, и т.д. Будут ли в саду качели, скамьи, перголы, декоративный сарай для хранения садового инвентаря, место для работы с рассадой и т.д.

Второй этап – выписать все типы растений, которые вы хотите видеть у себя в саду, например, деревья плодовые – какие сорта и сколько, декоративные деревья – сколько хвойников, лиственных, какие кустарники и какое количество, нужна ли живая изгородь, какие растения хотите посадить у дома, а какими закрыться от соседей, какими растениями украсить скамьи и зоны отдыха, и т.д. При формировании списка можно не учитывать степень ухода за растениями, а просто выписать те виды, которые вам нравятся. Когда перечень будет готов, можно будет провести замену тех растений, которые не подходят для данного вида почвы, освещенности участка, или требуют много ухода.







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Третий этап в проектировании малоуходного сада – техническое оснащение участка: выбор освещения, систем полива и водоснабжения. Например, устанавливать автоматические системы полива, или же сформировать по периметру сада точки подключения к воде через шланги и т.д.



Подготовка участка и ландшафтный дизайн

Перечень работ будет во многом зависеть от качества почвы, возраста растений, посаженных ранее, и степени ухоженности участка. Если многие годы сад стоял в запустении, то помимо ревизии старых деревьев и кустарников, необходимо провести обрезку, "лечение" больных (если потребуется), очистку участка от старых веток и листвы, а так же спилить старые деревья. Лучше их не жалеть, и освободить территорию, иначе потом это будет сделать сложнее.

Дизайнеры советуют оставлять имеющиеся ландшафтные особенности участка, к примеру, холмистый рельеф будет выглядеть предпочтительнее после посадки растений, чем ровный. Можно красиво обыграть большие валуны, или небольшой склон. К слову, часто бывает, что хозяева намерено изменяют ровный участок, завозя машины земли, чтобы сад выглядел интереснее.





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После того, как участок расчищен от старых растений, можно увидеть пространство целиком, и подумать: где расположить места отдыха, обеденную зону, скамьи, перголы, сарайчик под садовый инвентарь, и как могут быть проложены дорожки. Дорожки могут быть прекрасной деталью ландшафтного дизайна, по мнению, дизайнеров ими не стоит пренебрегать.



Площадки и дорожки. Важно определиться с материалом для твердого покрытия. Сейчас в магазинах можно увидеть большой выбор уличной плитки, брусчатки, природного камня, кирпича, гальки и гравия, а также бетонных плит различной конфигурации. В малоуходном саду у твердого покрытия два предназначения: традиционный – эти материалы хорошо работают на организацию пространства, и делают участок привлекательным. Второй момент – благодаря твердому покрытию уменьшается площадь, которая требует ухода.

При подготовке к проектированию, нужно учесть, что ширина дорожек должны быть не менее 1 метра. Места должно быть достаточно, чтобы свободно пройти в зону отдыха или к растениям, а так же провести тачку для посадки или ухода.

Выбор растений. На этом этапе уже придется обратиться к специалисту или же найти информацию в журналах для цветоводов, чатах садоводов-любителей и интернете. Необходимо будет заменить растения из подготовленного списка, которые не подходят по каким-то причинам для данного участка. Дизайнеры советуют для малоуходного сада отдавать предпочтение не многолетним цветам, а деревьям и кустарникам. Они создают структуру сада, и сохраняют декоративную привлекательность зимой. При выборе деревьев и кустарников необходимо обращать внимание на их форму, цвет листвы и ствола, время цветения и простоту ухода.





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Количество растений. Сад – это живое пространство, которое непрестанно развивается и хорошеет год от года, даже при малом уходе. Поэтому внешний вид участка в первый год посадки будет разительно отличаться от второго, третьего и десятого годов. Специалисты не советуют сразу высаживать много растений, особенно это плохо для небольшого участка земли. Цветы или кустарники начинают внешне спорить друг с другом, отчего композиция выглядит не лучшим образом. Особенность любого сада - высаживать кустарники и цветы необходимо поэтапно, постоянно что-то дополняя, меняя и пересаживая. Случается, что растения сами "перемещаются" в более комфортное место на метр-полтора от места посадки.



Для малоуходного сада стоит оказаться от цветов, требующих ежегодного выкапывания и просушки, или деления. К ним относятся: георгины, гладиолусы, канны, каллы, тюльпаны, гейхеры, нивяники, бородатые ирисы.

Какие цветы выбрать для малоуходного сада

При выборе цветов необходимо помнить о расцветке, времени цветения, формы растения и назначения: клумба, миксбордер, и участки под деревьями.





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Виды цветов для малоуходного сада. Весной можно наслаждаться цветением: подснежников, сциллы, крокусов, нарциссов, ботанических тюльпанов и т.п.



Многолетники. Цветы, которые не потребуют большого ухода: бадан, морозник, бузульник, хосты, пионы, волжанка, дербенник, акониты, анемоны, лилейники, гвоздика, рудбекия, эхинацея, многолетняя астра, вереск, тимьян, молочай, шалфей луговой, флоксы и т.д.

Растения, которые хорошо будут себя чувствовать в приствольных кругах деревьев: живучка, барвинок, пахизандра верхушечная, медуница, хосты.

Это не полный перечень растений и цветов, подходящих для малоуходного сада. Более подробную информацию можно узнать в садовых магазинах своего региона.

Общее правило. Цветник лучше закладывать из многолетников, способных комфортно расти без пересадки в течение 7-10 лет.

Газон. Газон создает красивую картинку ухоженного сада, и от него сложно отказаться. Поэтому можно выбрать в малоуходном саду небольшой участок или несколько зеленых пятен, где без газона не обойтись. Продумать, как обеспечить эти места автоматическим поливом, потому что без постоянного полива газонная трава быстро высыхает. Правда, косить траву все же придется. Можно попробовать использовать вместо травы в некоторых местах почвопокровный можжевельник. Взрослое растение вырастет до 30 см в высоту и занимает площадь от полутора до двух с половиной метров. Специалисты рекомендуют засаживать можжевельником прежде всего сыпучие склоны, не менее хорошо они смотрятся рядом с большими валунами.





Фото: pixabay

Другая альтернатива газона – засеять выбранный участок смесью луговых трав – они менее прихотливы, и их можно реже косить.



Проект. После того, как размещение мест в саду определены, а растения выбраны, можно перенести задуманное на бумагу. Сделать чертеж участка в масштабе, отдельно вырезать из бумаги в том же масштабе: зону отдыха, скамейки, обеденную зону, цветники, рассадку деревьев и т.д. И расставить вырезанные фигуры на плане участка, так можно увидеть готовые вариант до того, как начать работы в саду. Скорей всего что-то было не учтено, и потребуется переделка, но сделать это на бумаге будет легче, чем на участке.

О том, как можно сэкономить время на уходе за садом, и какие растения в этом помогут, можно прочесть в материале Zakon.kz.