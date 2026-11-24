Восточно-Казахстанскому техническому университету (ВКТУ) имени Д.Серикбаева присвоен статус исследовательского университета. Об этом стало известно 24 ноября 2026 года из заявления Министерства науки и высшего образования РК, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в 2025 году объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ составил 4,2 миллиарда тенге. Доля научной деятельности в бюджете вуза составила 32,6%. Из 253 научных проектов и исследований, проведенных на договорной основе, 188 выполнены по заказам предприятий.

За год ученые ВКТУ опубликовали 231 научную работу в рейтинговых зарубежных журналах. Более половины работ вышли в изданиях первого и второго квартилей (Q1 и Q2).

Кроме того, ВКТУ стал первым университетом Казахстана, прошедшим конкурсный отбор программы Европейского союза Horizon Europe.

В рамках проекта TiBeRIUM университет совместно с 25 организациями из 12 стран исследует титан и бериллий и разрабатывает экологически устойчивые технологии их переработки.

При государственной поддержке в ВКТУ развивается Центр академического и исследовательского превосходства в сфере горно-металлургического комплекса. В рамках работы центра создаются 10 высокотехнологичных лабораторий.

Также в октябре 2026 года в университете открылся Институт критических материалов и устойчивой металлургии. Его основные направления исследований включают глубокую переработку критически важных металлов, вовлечение промышленных отходов в повторный оборот и разработку технологий, снижающих нагрузку на окружающую среду.

Фото: gov.kz

На базе университета работают Казахстанско-немецкий институт науки и технологий, Центр превосходства VERITAS, научный центр защитных и функциональных покрытий PROFCOAT, Мастерская Лу Баня и инжиниринговый центр SMART Driving Technology. В модернизированном технопарке "Алтай" формируется кластер медицинских инноваций. Стоит отметить, что имплантаты, разработанные учеными ВКТУ, применили при лечении более 150 пациентов.

19 ноября сообщалось, что Университет ООН откроет исследовательский хаб в Казахстане.