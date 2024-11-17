Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Ученые сообщили о необычной активности магнитного полюса в Арктике

северный полюс, Арктика , фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2024 14:38 Фото: pixabay
Ученые заявили, что за последние пять лет скорость приближения северного магнитного полюса к территории России замедлилась до 25 километров в год, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет британская газета Independent со ссылкой на специалиста по моделированию глобального геомагнитного поля в Британской геологической службе (BGS) Уильяма Брауна.

"Магнитный полюс двигался вдоль северного канадского побережья на протяжении столетий. В 1990-х годах он дрейфовал в Северный Ледовитый океан, а затем ускорился и направился в сторону Сибири", – заявил ученый.

По словам Брауна, движение полюса вызвано непредсказуемыми колебаниями в перемешивании расплавленного железа, составляющего большую часть внешнего ядра Земли. Он отмечает, что предсказать характер изменений, которые повлечет эта аномалия, трудно, несмотря на то, что ее можно отслеживать.

Журналисты добавляют, что стрелка компаса в северном полушарии указывает в направлении Северного магнитного полюса и его местоположение меняется в результате изменения контуров магнитных полей Земли. Он отличается от географического Северного полюса, также известного как истинный север, который остается неподвижным на пересечении всех линий долготы.

Ранее американские астрономы из Университета Северной Аризоны заявили, что нашли способ поиска долгопериодических комет (ДПК), представляющих потенциальную угрозу для нашей планеты.

Читайте также

Анализ марсианского метеорита определил, когда на Марсе была жидкая вода
Анализ марсианского метеорита определил, когда на Марсе была жидкая вода
Астрофизики предложили новую версию происхождения Луны
Астрофизики предложили новую версию происхождения Луны
исследование
Три продукта могут отбелить зубы без повреждения эмали – исследование
Андрей Дюсупов
Арктика Северный полюс 2024 год Ученые Исследования
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Стала известна победительница конкурса &quot;Мисс Вселенная – 2024&quot;
Стала известна победительница конкурса "Мисс Вселенная – 2024"
президент Абхазии
Президент Абхазии о попытке госпереворота: Мы все вернем в правовое русло
Часы, часовой пояс, время, смена часового пояса, часовой пояс Казахстана, часовой пояс в Казахстане
Смена часового пояса: когда в Казахстане начнут исследование
Казахстанский фильм официально утвердили на соискание премии Оскар
Казахстанский фильм официально утвердили на соискание премии "Оскар"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: