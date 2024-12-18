Вблизи черной дыры обнаружили уникальный объект

Международная группа ученых обнаружила двойную звезду вблизи сверхмассивной черной дыры Стрелец A* в центре Млечного Пути. Это первый случай обнаружения двойной звездной системы в таких экстремальных условиях, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Уникальный объект, названный D9, состоит из двух светил, вращающихся друг вокруг друга, что делает ее редким примером двойной звезды в непосредственной близости от черной дыры.

Сильная гравитация черной дыры обычно разрушает звездные пары, однако D9 пока сохраняет свою структуру. Ученые считают, что эта система молода – ей всего около 2,7 млн лет, но она может слиться в одну звезду уже через миллион лет.

Открытие сделали благодаря анализу данных с инструмента ERIS, установленного на телескопе VLT, а также архивных данных прибора SINFONI.

Команда провела спектроскопический анализ, изучая изменения скорости звезды, что позволило выявить характерные закономерности двойной системы. Этот метод, охватывающий 15 лет наблюдений, подтвердил существование двух звезд, вращающихся друг вокруг друга.

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