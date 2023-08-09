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Какие признаки выдают окружающим неуверенность человека

неуверенность Фото: pixabay
Психолог Екатерина Бугрова назвала пять признаков, которые выдают окружающим вашу неуверенность в себе, сообщает Zakon.kz.

По ее словам это – избегание прямого контакта, резкое покраснение лица, закрытая поза, путаная речь и попытки занять чем-то руки.

"Постоянные мысли: "А правильно ли я сказал?", "А что обо мне подумают?", "А вдруг я выгляжу глупо" – мешают сосредоточиться на диалоге, поэтому наши глаза непроизвольно начинают бегать из стороны в сторону, лишь бы не выдать себя при собеседнике. Избегание прямого контакта – первое, что выдает вашу неуверенность", – объяснила "Газете.Ru" специалист.

Она отметила, что при разговоре не стоит прятать руки или пытаться их чем-то занять. По словам психолога, такие моменты показывают собеседнику, что вы ищете опору, которой нет у вас внутри.

"Еще один признак неуверенности в себе – резкое покраснение лица. От волнения начинает подниматься кровяное давление, которое может проявляться не только на лице, но и на теле в виде небольших красных пятен", – уточнила она.

Психолог добавила, что закрытая поза также выдает ваше состояние собеседнику. Во время разговора не стоит скрещивать руки или ноги, сутулиться, покусывать губы или опускать лицо.

"Выдает и путаная речь. Вы можете заикаться, у вас начинают путаться слова, а тон голоса становится ниже и ниже. При таком состоянии диафрагма спазмирована, сердцебиение учащается, а дыхание становится поверхностным, что и вызывает изменение в голосе", – объяснила Бугрова.

Ранее о патологии психики, при которой человек ест не потому, что он голоден, а для того, чтобы получить удовольствие, рассказала Zakon.kz врач-терапевт Светлана Куприна.

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