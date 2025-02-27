Ученые: злоупотребление гаджетами у подростков ведет к маниакальным расстройствам
Исследование опубликовано в журнале Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology (SPPE).
В эксперименте участвовали более 9200 американских детей в возрасте 10–11 лет. Ученые на протяжении нескольких лет следили за их психическим состоянием и частотой взаимодействия с цифровыми устройствами. Оказалось, что у подростков, которые проводили значительное время в интернете, повышался риск развития маниакальных симптомов в течение следующих двух лет.
Наибольшую опасность представляют постоянные видеоигры, просмотр контента и активное общение в мессенджерах. Ученые выявили, что такие подростки чаще демонстрировали завышенную самооценку, импульсивность, рассеянность, нарушения сна, бессвязную речь и быстро меняющиеся мысли.
Исследователи подчеркивают, что подростковый возраст — критически важный период для психического развития, а раннее проявление подобных симптомов может привести к серьезным и затяжным расстройствам. Эксперты рекомендуют родителям ограничивать время, которое дети проводят за экранами, особенно перед сном.
Однако полный отказ от гаджетов не обязателен, так как в разумных пределах они способствуют обучению, коммуникации и развитию навыков.
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