#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.49
525.71
5.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.49
525.71
5.77
Наука и технологии

Ученые: злоупотребление гаджетами у подростков ведет к маниакальным расстройствам

Школьники, ученики, школа, дети, буллинг, травля, задирание, жертва буллинга, школьный буллинг, издевательство, травля ребенка, травля детей, агрессивное поведение, буллинг среди учеников, буллинг среди детей, буллинг среди подростков , фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 02:00 Фото: pexels
Специалисты Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили, что чрезмерное использование гаджетов может провоцировать у подростков симптомы, схожие с маниакальными эпизодами при биполярном расстройстве, сообщает Zakon.kz.

Исследование опубликовано в журнале Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology (SPPE).

В эксперименте участвовали более 9200 американских детей в возрасте 10–11 лет. Ученые на протяжении нескольких лет следили за их психическим состоянием и частотой взаимодействия с цифровыми устройствами. Оказалось, что у подростков, которые проводили значительное время в интернете, повышался риск развития маниакальных симптомов в течение следующих двух лет.

Наибольшую опасность представляют постоянные видеоигры, просмотр контента и активное общение в мессенджерах. Ученые выявили, что такие подростки чаще демонстрировали завышенную самооценку, импульсивность, рассеянность, нарушения сна, бессвязную речь и быстро меняющиеся мысли.

Исследователи подчеркивают, что подростковый возраст — критически важный период для психического развития, а раннее проявление подобных симптомов может привести к серьезным и затяжным расстройствам. Эксперты рекомендуют родителям ограничивать время, которое дети проводят за экранами, особенно перед сном.

Однако полный отказ от гаджетов не обязателен, так как в разумных пределах они способствуют обучению, коммуникации и развитию навыков.

Ранее ученые нашли доказательства существования параллельной вселенной. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Ученые выяснили, в каком месяце рождаются самые умные дети
Наука и технологии
20:45, 27 февраля 2025
Ученые выяснили, в каком месяце рождаются самые умные дети
Магнитная буря накрыла Землю
Наука и технологии
19:23, 27 февраля 2025
Магнитная буря накрыла Землю
Дыры на Солнце поворачиваются к Земле: угроза магнитных бурь
Наука и технологии
12:25, 27 февраля 2025
Дыры на Солнце поворачиваются к Земле: угроза магнитных бурь
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: