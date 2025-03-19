Новый тепловой рекорд установил 2024 год: ученые бьют тревогу

О плачевном состоянии Земли, на которой за последнее десятилетие было зафиксировано 10 самых жарких лет, заявлено в докладе, который считается самым надежным источником климатических данных в мире, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО) о состоянии глобального климата. В нем ученые перечисляют тревожные данные, которые должны потрясти мир и побудить его к решительным действиям. При этом ученые предупреждают, что, скорее всего, этого не произойдет, учитывая отсутствие срочности, продемонстрированное мировыми лидерами на сегодняшний день, пишет CNN.

В отчете говорится, что концентрация углекислого газа в атмосфере, а также метана и закиси азота, достигла самого высокого уровня за последние 800 000 лет.

2024 год установил новый тепловой рекорд

Прошлый год оказался самым жарким с момента начала ведения наблюдений 175 лет назад, побив предыдущий рекорд, установленный в 2023 году.

По данным ВМО, 2024 год, вероятно, станет первым годом, когда глобальная температура превысила на 1,5 градуса Цельсия базовый уровень, установленный в 1850-1900 годах. По словам ученых, это не означает, что мы окончательно вышли за рамки глобальных ограничений, установленных Парижским соглашением, но мы приближаемся к этому.

По оценкам ВМО, долгосрочное глобальное потепление составит от 1,34 до 1,41 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой.

Каждый из последних восьми лет устанавливал рекорд по температуре океана

Повышение глобальной температуры неизбежно означает потепление воды, поскольку океаны поглощают 90% избыточного тепла. За последние восемь лет каждый год устанавливались новые рекорды по температуре, а скорость потепления океана за последние 20 лет более чем в два раза превышает показатели, зафиксированные в период с 1950 по 2005 год.

За последний год теплая вода стала причиной сильного обесцвечивания коралловых рифов, спровоцировала тропические и субтропические штормы и усугубила потерю морского льда.

Скорость повышения уровня моря удвоилась с момента начала спутниковых измерений

В докладе говорится, что темпы повышения среднего уровня мирового океана удвоились с момента первого спутникового наблюдения в 1993 году и достигли рекордного максимума в 2024 году.

Рост на 2,1 миллиметра в год, зафиксированный в период с 1993 по 2002 год, затмевается ростом на 4,7 миллиметра в период с 2015 по 2024 год.

Повышение уровня моря имеет негативные последствия для прибрежных сообществ, включая наводнения, эрозию и засоление грунтовых вод.

Повышение уровня моря усугубляется таянием морского льда, и нет никаких признаков замедления. Три года с 2021 года принесли самую большую трехлетнюю потерю массы ледника за всю историю наблюдений.

В 2024 году из-за последствий изменения климата перемещено наибольшее количество людей за последние 16 лет

Тропические циклоны, наводнения, засухи и другие опасности в 2024 году стали причиной перемещения самого большого числа людей с 2008 года, когда 36 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома.

В том году около половины – 15 миллионов – были перемещены в Китае после землетрясения в Сычуани. Наводнение также затронуло миллионы в Индии.

В 2024 году тропические циклоны и ураганы принесли разрушительные ветры, сильные дожди и наводнения. Были зафиксированы десятки беспрецедентных волн тепла, в том числе в Саудовской Аравии, где температура достигала 50 градусов по Цельсию (122 градуса по Фаренгейту) во время паломничества Хадж.

Лесные пожары и сильная засуха также бушевали в некоторых странах, вынуждая людей покидать свои дома и нарушая поставки продовольствия. В восьми странах по меньшей мере на миллион человек больше столкнулись с острой нехваткой продовольствия по сравнению с 2023 годом, заявила ВМО.

Некоторых потрясений можно было бы избежать с помощью систем раннего оповещения, хотя в тех частях мира, которые наиболее уязвимы к последствиям изменения климата, заблаговременных уведомлений о катастрофах очень мало.

Сара Перкинс-Киркпатрик, профессор Школы окружающей среды и общества имени Феннера при Австралийском национальном университете, заявила, что мир достиг точки, когда нулевых чистых выбросов уже недостаточно.

"Нам нужно перестать откладывать будильник, который теперь регулярно показывает рекордные мировые температуры. Сколько еще нам нужно кричать и кричать о том, что изменение климата происходит из-за нас, и без серьезных действий все станет только хуже? Чем дольше это будет продолжаться, тем сложнее будет что-то изменить", – сказала она.

Линден Эшкрофт, преподаватель климатологии в Мельбурнском университете, заявила, что предупреждениям не уделялось достаточного внимания.

Ранее ведущий научный сотрудник Института географии РАН Андрей Глазовский рассказал, какие города могут уйти под воду на фоне подъема уровня Мирового океана.