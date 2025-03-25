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Наука и технологии

Женский иммунитет изучили в Лондоне

женский иммунитет изучили в Лондоне, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2025 21:33 Фото: pixabay
Британские ученые установили, что у женщин репродуктивного возраста больше иммунных В-клеток памяти, чем у мужчин. Такая особенность не только укрепляет иммунитет, но, отметили эксперты, повышает риск развития аутоиммунных заболеваний, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Journal of Experimental Medicine, команда специалистов проанализировала образцы крови 283 добровольцев в возрасте от шести до 84 лет. Помимо биологических мужчин и женщин, в исследование были включены данные 80 трансгендеров, получающих гормональную терапию, подтверждающую гендерную идентичность или подавляющую половое созревание.

Согласно результатам исследования, у биологических женщин (хромосомный набор XX) уровень специфических лейкоцитов, известных как В-клетки памяти, выше, чем у биологических мужчин (хромосомный набор XY). Такие клетки позволяют иммунной системе "помнить" антиген на протяжении многих лет после прекращения его действия. Их называют "переключателями классов", поскольку они могут переходить с производства одного класса антител на синтез другого.

Эксперты выявили эту особенность только у женщин, достигших половой зрелости, но еще не переживших менопаузу. Ученые уточнили, что на поверхности В-клетки есть рецепторы к эстрогену. Вероятнее всего, именно женский половой гормон формирует количество В-клеток в организме. Эту гипотезу подтверждает факт того, что у трансгендерных женщин (с хромосомным набором XY) уровень иммунных клеток памяти был сопоставим с таковым у мужчин.

Также издание уточняет, что обилие В-клеток не всегда является положительной характеристикой. У женщин высокая защита от инфекционных заболеваний (таких как COVID-19 и гепатит B) уравновешивается высоким риском аутоиммунных патологий, таких как волчанка и ревматоидный артрит.

Ранее о неожиданной опасности жевательной резинки предупредили ученые.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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