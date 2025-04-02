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Наука и технологии

В Швейцарии на создание самых сложных наручных часов ушло 8 лет

В Швейцарии создали самые сложные наручные часы в истории, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 03:33 Фото: Facebook/vacheronconstantin
Швейцарская компания Vacheron Constantin выпустила самые сложные наручные часы в истории. На сборку одного экземпляра потребовалось восемь лет, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает пресс-служба компании в своих соцсетях, в часовом деле под усложнением понимается любая функция, выходящая за рамки стандартного определения времени. Например, григорианский календарь или отображение фаз Луны. В новых часах Les Cabinotiers Solaria Ultra Grand Complication таких функций рекордное количество. Целых 41.

Единственный экземпляр, представленный на выставке Watches and Wonders в Швейцарии, состоит из 1521 отдельного компонента. Часовая компания пытается защитить свое новое творение с помощью 13 патентных заявок, семь из которых касаются механизма звонка.

У часов есть три разных способа измерения времени:

  • обычный 24-часовой день;
  • сидерическое время. Это период вращения Земли вокруг своей оси, примерно на четыре минуты короче календарного дня;
  • солнечный день. Он корректируется с учетом эллиптической орбиты Земли.

Среди десятков других функций – астрономические, отслеживающие положение, высоту, траекторию и угол наклона Солнца относительно земного экватора. Вращающийся дисплей с изображением 13 созвездий зодиака можно настроить так, чтобы показать, когда эти звезды будут видны на небе в следующий раз.

Фото: Facebook/vacheronconstantin

Компания назвала свои часы "шедевром инноваций" и отметила, что создавала их восемь лет. Корпус часов изготовлен из 18-каратного белого золота и содержит более 200 драгоценных камней, в том числе несколько сапфировых дисков.

Фото: Facebook/vacheronconstantin

Пока в Швейцарии трудились целых восемь лет над созданием часов, в английском Бирмингеме мусорщики бастуют уже три недели. Из-за этого город атаковали крысы, которые по размерам уже догоняют кошек.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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