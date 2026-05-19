#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
467.58
543.66
6.44
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
467.58
543.66
6.44
Общество

В Казахстане разрешат передавать "старые" госномера родственникам

Автоцон, госномера для автомобилей, вип-номера, специализированный центр обслуживания населения для автомобилистов, регистрация автотранспорта, госномер авто, номер машины, номера машин, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 13:40 Фото: gov4c.kz
В Казахстане разрешат передавать по наследству любые комбинации государственных номеров для автомобилей, сообщает Zakon.kz.

Так, известно, что в Казахстане внесли поправки в правила регистрации автомобилей, которые вступят в силу 25 мая 2026 года.

Теперь, согласно данным издания "Колеса", с этой даты будет разрешено присваивать любые бывшие в употреблении номерные знаки:

  • госорганам и дипломатам;
  • родителям, детям, усыновителям (удочерителям), усыновленным (удочеренным), полнородным и неполнородным братьям и сестрам, дедушкам, бабушкам, внукам, супругам прежнего владельца, состоящим в зарегистрированном браке;
  • правопреемникам (наследникам).

Стоит отметить, что ранее повторное присвоение госномеров, которые уже были зарегистрированы, допускалось только для табличек повышенного спроса.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 13:40
Права не выходя из дома: как автошколы нарушают правила в Казахстане

Ранее мы рассказывали, что полиция вышла на дороги в усиленном режиме: что теперь проверяют у водителей в Павлодарской области?

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
американский путешественник Коннор
13:56, Сегодня
Известный блогер-путешественник из США гневно обратился к казахстанцам и вызвал благодарность
Какие виды рака могут передаваться по наследству
01:53, 05 февраля 2024
Какие виды рака могут передаваться по наследству
В Казахстане "разрешат" браки среди женщин
16:13, 21 декабря 2023
В Казахстане "разрешат" браки среди женщин
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Шон Стрикленд
14:31, Сегодня
Чемпион UFC Стрикленд принял неожиданное решение после сенсационной победы над Чимаевым
Ломакин в Индии
14:16, Сегодня
Григорий Ломакин после победы в квалификации уступил мексиканцу на Challenger в Индии
Казахстанская федерация футбола приняла участие в семинаре от УЕФА в Польше
14:01, Сегодня
Казахстанская федерация футбола приняла участие в семинаре от УЕФА в Польше
Сборная Казахстана по волейболу
13:40, Сегодня
Без лидеров: стал известен состав женской сборной Казахстана на два международных турнира
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: