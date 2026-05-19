В Казахстане разрешат передавать "старые" госномера родственникам
В Казахстане разрешат передавать по наследству любые комбинации государственных номеров для автомобилей, сообщает Zakon.kz.
Так, известно, что в Казахстане внесли поправки в правила регистрации автомобилей, которые вступят в силу 25 мая 2026 года.
Теперь, согласно данным издания "Колеса", с этой даты будет разрешено присваивать любые бывшие в употреблении номерные знаки:
- госорганам и дипломатам;
- родителям, детям, усыновителям (удочерителям), усыновленным (удочеренным), полнородным и неполнородным братьям и сестрам, дедушкам, бабушкам, внукам, супругам прежнего владельца, состоящим в зарегистрированном браке;
- правопреемникам (наследникам).
Стоит отметить, что ранее повторное присвоение госномеров, которые уже были зарегистрированы, допускалось только для табличек повышенного спроса.
Права не выходя из дома: как автошколы нарушают правила в Казахстане
Ранее мы рассказывали, что полиция вышла на дороги в усиленном режиме: что теперь проверяют у водителей в Павлодарской области?
