В Казахстане разрешат передавать "старые" госномера родственникам

В Казахстане разрешат передавать по наследству любые комбинации государственных номеров для автомобилей, сообщает Zakon.kz.

Так, известно, что в Казахстане внесли поправки в правила регистрации автомобилей, которые вступят в силу 25 мая 2026 года.

Теперь, согласно данным издания "Колеса", с этой даты будет разрешено присваивать любые бывшие в употреблении номерные знаки:

госорганам и дипломатам;

родителям, детям, усыновителям (удочерителям), усыновленным (удочеренным), полнородным и неполнородным братьям и сестрам, дедушкам, бабушкам, внукам, супругам прежнего владельца, состоящим в зарегистрированном браке;

правопреемникам (наследникам).

Стоит отметить, что ранее повторное присвоение госномеров, которые уже были зарегистрированы, допускалось только для табличек повышенного спроса.

