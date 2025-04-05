Открыт новый способ прогнозировать разрушительные бури

Международная команда исследователей из Центра экологии и гидрологии Великобритании совершила прорыв в области прогнозирования бурь в тропических регионах, показав, что состояние почвы играет ключевую роль в усилении и распространении штормов, сообщает Zakon.kz.

Работа опубликована в журнале Nature Geoscience.

"Исследование посвятили так называемым мезомасштабным конвективным системам – огромным грозовым образованиям, способным преодолевать сотни километров и вызывающим разрушительные наводнения и оползни в Африке, Азии, Америке и Австралии. Эти штормы ежегодно уносят жизни людей, разрушают дома, дороги и инфраструктуру", – говорится в описании.

По словам ведущего автора, метеоролога доктора Эммы Бартон, изменение климата усиливает эти процессы. В частности, повышение температуры увеличивает контраст между сухими и влажными зонами почвы, а это, как установили ученые, напрямую влияет на развитие штормов.

Ученые выяснили, что различия влажности почвы вызывают изменения в атмосфере, способствующие росту осадков на 10-30% в ряде регионов. Контраст температур воздуха над сухими и влажными участками земли усиливает ветровые сдвиги в верхних слоях атмосферы, создавая условия для более мощных и продолжительных штормов.

Особенно важно, что предвестники таких бурь – изменения на поверхности земли – можно заметить за 2-5 дней до их начала. Это открывает новые возможности для раннего предупреждения населения, особенно в уязвимых регионах, где штормы могут нанести наибольший ущерб. В 2024–2025 годах наводнения и грозы уже привели к гибели сотен людей в Африке, Аргентине и Индии.

Следующим шагом станет разработка более точных моделей с учетом региональных особенностей. Уже сейчас специалисты UKCEH создают цифровые инструменты, включая онлайн-платформы на основе спутниковых данных о состоянии атмосферы и почвы, которые помогут местным метеослужбам заранее оповещать жителей о надвигающихся бурях.

Ранее ученые опубликовали прогноз магнитных бурь на апрель. Согласно расчетам специалистов, они возможны 5, 8, 9, 10, 22 и 24 апреля.