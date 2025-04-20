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Наука и технологии

В Китае "взломали код" океана, чтобы предсказывать разрушительные ливни

Дождь, дожди, осадки, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2025 09:10 Фото: unsplash
Китайские климатологи из Гуандунского океанического университета совершили прорыв в прогнозировании экстремальных дождей, способных вызывать катастрофические наводнения, сообщает Zakon.kz.

Они научились предсказывать мощные осадки за шесть месяцев с точностью до 85%. Исследование опубликовано в научном журнале Advances in Atmospheric Sciences (AAS).

Ученые проанализировали данные за 60 лет (с 1961 по 2020 годы) и обнаружили четкую связь между температурой поверхности океана и продолжительными экстремальными осадками.

"Оказалось, что зимние показатели тропической части Тихого океана предсказывают летние дожди с 75% точностью, а совместный анализ Тихого и Индийского океанов повышает точность еще на 10%. Новые модели позволяют делать прогнозы за 6-8 месяцев до сезона дождей", – говорится в исследовании.

Ключевую роль в системе играет перенос водяного пара: потепление океана усиливает испарение, а муссонные ветры доставляют эту влагу в континентальный Китай. Дополнительный фактор — восходящие потоки воздуха, которые преобразуют влагу в мощные ливни.

Китай начнет тестировать эту методику в своей системе предупреждения наводнений уже в текущем году. Однако ученые признают, что современные модели пока не способны делать долгосрочные прогнозы (более года) и требуют доработки.

Ранее ученые университета штата Колорадо связали изменения климата с увеличением частоты землетрясений. Анализ разломов в горах Сангре-де-Кристо показал, что таяние ледников могло усиливать сейсмическую активность.

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Андрей Дюсупов
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