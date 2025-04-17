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Наука и технологии

Ученые выяснили, какой вид курения наносит самый большой вред

дым вейпы, сигареты, курение, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 19:45 Фото: pixabay
Ученые из Университета Джонса Хопкинса совместно с коллегами из нескольких научных центров США выяснили, что пользователи вейпов чаще других сталкивались с болезнями дыхательных путей, сообщает Zakon.kz.

В крупном исследовании принимали участие почти 250 тысяч человек. Опыты показали устойчивую связь между вейпингом и хронической обструктивной болезнью легких. Кроме того, у вейперов в возрасте от 30 до 70 лет был зафиксирован повышенный риск развития гипертонии. Статья об этом была опубликована в журнале Nicotine & Tobacco Research.

Ученые разделили участников по привычкам: часть людей использовала только вейпы, часть курила обычные сигареты, третья группа совмещала оба вида, а в контрольную группу включили тех, кто не курил вовсе. За состоянием здоровья всех наблюдали на протяжении четырех лет, фиксируя развитие заболеваний.

У курящих обычные сигареты риск заболеваний оказался выше по всем параметрам – от диабета до сердечной недостаточности. А у тех, кто совмещал оба вида курения, уровень угрозы для здоровья был максимальным. Авторы исследования подчеркивают: хотя электронные сигареты не так разрушительны, как традиционные, они вовсе не безопасны. 

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане был наложен запрет на использование вейпов и электронных сигарет.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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