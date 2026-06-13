#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+28°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+28°
$
485.95
565.74
6.83
Наука и технологии

Метеозависимые ощутят сильную магнитную бурю в эти выходные

Звезда, космос, буря, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2026 06:11 Фото: unsplash
Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США опубликовал прогноз солнечной и геомагнитной активности на 13-14 июня 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В субботу и воскресенье, 13-14 июня, заметно повышение солнечной активности. По данным специалистов, в эти дни возможны магнитные возмущения с К-индексом 5, что соответствует красному уровню геомагнитной активности и классифицируется как магнитная буря.

Подобный уровень солнечной активности способен повлиять на самочувствие метеозависимых людей. Специалисты рекомендуют в выходные по возможности избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок, соблюдать режим сна, пить достаточное количество воды и больше времени проводить на свежем воздухе.

По предварительным прогнозам, после выходных геомагнитная обстановка начнет стабилизироваться.

Ранее мы писали, что ученые собираются распылить химикаты в космосе, чтобы защитить планету от Солнца.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
Солнечный ветер погрузит Землю в магнитные бури
14:04, 13 февраля 2025
Сильный солнечный ветер вызовет на Земле магнитные бури
Солнце, вспышки
12:02, 11 ноября 2025
Мощные магнитные бури обрушатся на Землю: когда наступит пик активности
Солнце
12:59, 12 сентября 2025
Определены даты пика магнитных бурь, которые обрушатся на Землю в выходные
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Гулайым Рахмонова
08:18, Сегодня
Неожиданный поворот: жена Шавката выложила тёплое фото с мужем после развода с Рахмоновым
Илия Топурия
07:43, Сегодня
Топурия обещает нокаутировать Гейджи в первом раунде
Нурислам Зияш
07:28, Сегодня
Экс-защитник "Снежных Барсов" Нурислам Зияш будет играть в США
НХЛ
06:57, Сегодня
НХЛ представила символическую сборную лучших новичков сезона
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: