Метеозависимые ощутят сильную магнитную бурю в эти выходные

Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США опубликовал прогноз солнечной и геомагнитной активности на 13-14 июня 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В субботу и воскресенье, 13-14 июня, заметно повышение солнечной активности. По данным специалистов, в эти дни возможны магнитные возмущения с К-индексом 5, что соответствует красному уровню геомагнитной активности и классифицируется как магнитная буря.

Подобный уровень солнечной активности способен повлиять на самочувствие метеозависимых людей. Специалисты рекомендуют в выходные по возможности избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок, соблюдать режим сна, пить достаточное количество воды и больше времени проводить на свежем воздухе.

По предварительным прогнозам, после выходных геомагнитная обстановка начнет стабилизироваться.

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