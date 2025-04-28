Ученые выяснили, как употребление корицы вредит организму

Сейчас корицу используют не только как пряность, но и как биологически активную добавку к пище. Правда, недавно ученые из США и Италии выяснили, что она способна давать побочный эффект, сообщает Zakon.kz.

Специалисты из Университета Миссисипи в США и Миланского университета в Италии изучили влияние корицы на организм человека и обнаружили, что она может снижать эффективность некоторых лекарств. Результаты исследования появились в научном журнале Food Chemistry: Molecular Sciences.

Авторы публикации анализировали свойства масла корицы, коричной кислоты и коричного альдегида – главного активного компонента корицы. Эти вещества используют в медицине, парфюмерии или кулинарии. Например, масло корицы применяют как противогрибковое или антибактериальное средство, а также как ароматизатор в продуктах питания и напитках.

Исследователи обнаружили, что у коричного альдегида очень высокая биодоступность: при попадании в человеческий организм усваивается 100% этого вещества.

При этом коричный альдегид, и такие продукты, как коричное масло и коричная кислота, активируют рецепторы ксенобиотиков – чужеродных для организма химических соединений, которые искусственно синтезируются человеком. К таким соединениям относятся препараты бытовой химии, пестициды и некоторые лекарственные средства.

Когда активируются рецепторы ксенобиотиков, организм с большей вероятностью подавляет действие этих веществ и выводит их. Если употреблять корицу в большом количестве (например, в форме высококонцентрированной пищевой добавки), можно навредить здоровью – особенно при хронических заболеваниях.

"Люди, страдающие хроническими заболеваниями, в частности гипертонией, сахарным диабетом, раком, артритом, астмой, ожирением, ВИЧ, СПИД или депрессией, должны быть осторожны при употреблении корицы или любых других добавок. Необходимо проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать какие-либо пищевые добавки вместе с назначенными лекарствами", – пояснили авторы исследования.

Ученые также отметили, что не все виды корицы действуют на организм одинаково. Например, кассия – более дешевая ее разновидность, молотую кору которой чаще всего продают в магазинах, содержит большое количество кумарина, разжижающего кровь.



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