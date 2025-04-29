Сильная вспышка произошла на Солнце: виновата ли космическая погода в блэкауте в Европе

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН 29 апреля 2025 года рассказали, имеет ли космическая погода отношение к массовому отключению электроэнергии в странах Европы, сообщает Zakon.kz.

"Чтобы не нагнетать искусственной драматургии, сразу напишем, что никаких событий космической погоды, которые могли бы повысить нагрузку на сети и стать прямой или косвенной причиной блэкаута, за последние дни не происходило. Звезда находится в состоянии низкой активности, которое все больше наводит на мысль, что пик 25-го цикла пройден и солнечная активность медленно пошла на спад", – заверили в лаборатории.

Успокоили ученые и по поводу геомагнитной обстановки на предстоящие праздничные дни.

"Основная праздничная часть недели (с 1 по 4 мая) планируется на данный момент спокойной. Скорость солнечного ветра не должна превышать 500 км/с (в пределах нормы), а геомагнитный индекс Kp ожидается в диапазоне от 1 до 3 (зеленая зона)", – указали специалисты.

Однако испортить эту "идиллию" может солнечная активность, являющаяся более спонтанным фактором, плохо подчиняющимся расписаниям и прогнозам.

"Сегодня с утра была зарегистрирована вспышка уровня M1.7, считающаяся сильной, что говорит о том, что звезда в данный момент не совсем "мертвая". Но тем не менее признаков выхода на какие-то более серьезные вспышечные режимы не видно. Область, в которой сформировалась вспышка, находится пока очень далеко от линии Солнце-Земля, а кроме того, помимо уже упомянутой вспышки, не имеет в активе пока никаких серьезных достижений", – отметили в лаборатории.

28 апреля 2025 года массовое отключение электричества произошло по всей Европе. Особенно пострадали Испания и Португалия. 29 апреля стало известно, что причиной блэкаута назвали "редкое атмосферное явление".