Астрономы обнаружили далекую черную дыру, направляющую энергию на Землю
Как пишет The Daily Galaxy, это самый далекий блазар, от которого удалось зарегистрировать гамма-излучение очень высоких энергий.
Блазар – это активная галактика, в центре которой находится сверхмассивная черная дыра, выбрасывающая мощную струю энергии и частиц почти со скоростью света прямо в направлении Земли.
Излучение объекта преодолело около восьми млрд лет, прежде чем достигло нашей планеты. В тот период возраст Вселенной составлял примерно пять млрд лет.
Для излучения блазара ученые использовали телескопы LST-1 и MAGIC, расположенные в обсерватории на острове Ла-Пальма в Испании. Наблюдения помогли исследователям изучить процессы, происходящие внутри мощной струи плазмы.
Анализ этих потерь помогает ученым оценивать количество фонового света, накопившегося за историю космоса, и лучше понимать, как менялась Вселенная на протяжении миллиардов лет.
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