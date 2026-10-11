Астрономы обнаружили далекую черную дыру, направляющую энергию на Землю

Ученые Женевского университета обнаружили объект, который представляет собой активное галактическое ядро со сверхмассивной черной дырой, выбрасывающей мощную струю плазмы в направлении Земли, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Daily Galaxy, это самый далекий блазар, от которого удалось зарегистрировать гамма-излучение очень высоких энергий.

Блазар – это активная галактика, в центре которой находится сверхмассивная черная дыра, выбрасывающая мощную струю энергии и частиц почти со скоростью света прямо в направлении Земли.

Излучение объекта преодолело около восьми млрд лет, прежде чем достигло нашей планеты. В тот период возраст Вселенной составлял примерно пять млрд лет.

Для излучения блазара ученые использовали телескопы LST-1 и MAGIC, расположенные в обсерватории на острове Ла-Пальма в Испании. Наблюдения помогли исследователям изучить процессы, происходящие внутри мощной струи плазмы.

Анализ этих потерь помогает ученым оценивать количество фонового света, накопившегося за историю космоса, и лучше понимать, как менялась Вселенная на протяжении миллиардов лет.

Мощная магнитная буря обрушилась на Землю. 11 октября 2026 года ученые предупредили о последствиях.

