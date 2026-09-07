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Наука и технологии

Ученые назвали признак повышенного риска инфаркта и инсульта

инфаркт, инсульт, ксантелазмы, врач, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 19:49 Фото: pixabay
Желтоватые образования на веках, известные как ксантелазмы, могут быть связаны с повышенным риском инфаркта и инсульта. К такому выводу пришли ученые из Стэнфордского университета, сообщает Zakon.kz.

Ксантелазмы – это желтоватые образования на веках, возникающие из-за скопления холестерина и других жиров в клетках. Однако они встречаются и у людей без этого нарушения, пишет журнал Atherosclerosis.

"Ученые изучили данные 17 925 пациентов с ксантелазмами и такого же числа людей без них. В первый год инфаркт произошел у 1 процента участников первой группы против 0,35 процента во второй. Инсульт перенесли 0,95 и 0,3 процента соответственно. Повышенный риск сохранялся в течение пяти и десяти лет и не зависел от уровня жиров в крови", – сообщает издание.

Исследователи подчеркивают, что ксантелазмы сами не вызывают инфаркт или инсульт. Однако их появление может быть поводом проверить холестерин, артериальное давление и другие факторы сердечно-сосудистого риска.

Ранее врач назвал опасные симптомы при учащенном сердцебиении.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Корреспондент
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