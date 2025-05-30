Астрофизики раскрыли, как умирающее Солнце зародит новую Землю
Исследование на эту тему доступно на сервере arXiv.org. По мнению ученых, такая перспектива ждет покрытый льдом спутник Юпитера – Европу. Внутри него давно подозревают подледный океан с пригодными для жизни условиями.
По прогнозам астрофизиков, примерно через пять миллиардов лет Солнце начнет увеличиваться в размерах – переходить на стадию красного гиганта. По оценкам, оно расширится до пределов орбиты Земли, а возможно, поглотит и Марс.
Недавно ученые из Корнеллского университета (США) пришли к выводу, что для таких спутников, как Европа, превращение Солнца в красного гиганта будет означать долгожданную оттепель.
По приведенным прогнозам, через семь с небольшим миллиардов лет наша звезда расширится настолько, что Юпитер вместе со всем своим многочисленным спутниковым семейством окажется на таком же расстоянии от ее поверхности, на каком сейчас находится Земля – ориентировочно 150 млн км.
В таком случае дневные температуры на экваторе Европы могут достигать +42 градусов Цельсия. Поверхностный лед неизбежно начнет переходить в газообразное состояние. Над спутником поднимется водяной пар, образуя облака. По расчетам, в низинах и на затененных участках кратковременное существование водоемов станет на Европе возможным.
Ранее солнечная активность стала причиной незапланированного схода с орбиты спутников.