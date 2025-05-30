Астрофизики раскрыли, как умирающее Солнце зародит новую Землю

Когда Солнце "состарится" и станет красным гигантом, оно не только окончательно погубит жизнь на Земле, но и одновременно даст жизнь более далеким мирам, сделав их похожими на Землю, сообщает Zakon.kz.

Исследование на эту тему доступно на сервере arXiv.org. По мнению ученых, такая перспектива ждет покрытый льдом спутник Юпитера – Европу. Внутри него давно подозревают подледный океан с пригодными для жизни условиями.

По прогнозам астрофизиков, примерно через пять миллиардов лет Солнце начнет увеличиваться в размерах – переходить на стадию красного гиганта. По оценкам, оно расширится до пределов орбиты Земли, а возможно, поглотит и Марс.

Недавно ученые из Корнеллского университета (США) пришли к выводу, что для таких спутников, как Европа, превращение Солнца в красного гиганта будет означать долгожданную оттепель.

По приведенным прогнозам, через семь с небольшим миллиардов лет наша звезда расширится настолько, что Юпитер вместе со всем своим многочисленным спутниковым семейством окажется на таком же расстоянии от ее поверхности, на каком сейчас находится Земля – ориентировочно 150 млн км.

В таком случае дневные температуры на экваторе Европы могут достигать +42 градусов Цельсия. Поверхностный лед неизбежно начнет переходить в газообразное состояние. Над спутником поднимется водяной пар, образуя облака. По расчетам, в низинах и на затененных участках кратковременное существование водоемов станет на Европе возможным.

Ранее солнечная активность стала причиной незапланированного схода с орбиты спутников.