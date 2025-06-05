Китай объявил награду за информацию о 20 хакерах

Бюро общественной безопасности в районе Тяньхэ города Гуанчжоу объявило награду за информацию о 20 членах организации, связанной с администрацией Демократической прогрессивной партии Тайваня (ДПП), которых подозревают в совершении кибератак в материковом Китае, сообщает Zakon.kz.

Как пишет People's Daily Online со ссылкой на правоохранителей, за предоставление информации, которая поможет в поимке разыскиваемых, будет выплачена награда в размере 10 тыс. юаней (более 708 тыс. тенге) за каждого подозреваемого.

Кроме того, представители власти опубликовали снимки подозреваемых:



Также бюро опубликовало информацию о последней атаке на технологическую компанию Гуанчжоу 20 мая, описав ее как масштабную, скоординированную атаку с признаками кибервойны, далеко выходящую за рамки возможностей обычных хакеров.

В мае стало известно, что одна из технологических компаний в Гуанчжоу подверглась кибератаке. Правоохранительные органы установили, что кибератака была совершена связанным с администрацией тайваньской Демократической прогрессивной партии командованием информационных, коммуникационных и электронных сил Тайваня (ICEFCOM).

Отметим, что официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

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