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Наука и технологии

Спутниковые снимки островов Канады вызвали сенсацию в соцсетях

Снимок объектов из космоса, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 07:56 Фото: NASA
Спутниковые изображения северной части Канады, полученные аппаратами NASA, стали обсуждаемыми в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Как сообщило издание Daily Mail, многие люди не знали, что существуют рекурсивные острова, то есть острова, которые находятся внутри других островов.

Фото: NASA

В центре геологической матрешки, которую засняли спутники, находится небольшой остров в форме морского конька длиной чуть более 300 м. Он расположен внутри небольшого безымянного озера, которое занимает большую часть площади другого более крупного острова.

Фото: NASA

Тот, в свою очередь, расположен на озере протяженностью 90 км, расположенном недалеко от побережья острова Виктория, восьмого по величине острова в мире.

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Аксинья Титова
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