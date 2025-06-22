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Наука и технологии

Солнце волнуется: жителей Земли предупредили о новой магнитной буре

космос, астрономия , фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2025 10:33 Фото: pixabay
Очередную магнитную бурю прогнозируют ученые. По предварительным расчетам, она начнется на Земле 26 июня 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По прогнозу Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, в четверг, 26 июня, магнитосфера Земли будет возбуждена и напряжена.

"Сложная геомагнитная обстановка будет сохраняться до 28 июня", – предупреждают ученые.

В воскресенье, 22 июня, солнечная активность достаточно умеренная. Магнитная буря идет, но ей присвоен зеленый уровень, который классифицируется, как слабый.

20 июня 2025 года активная солнечная область № 4114 произвела очередной, самый крупный в июньском всплеске активности, взрыв. Это явление стало третьм по силе в этом году после вспышек 14 мая (X2.7) и 23 февраля (X2.0).

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Андрей Дюсупов
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