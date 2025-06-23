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Наука и технологии

В Китае прошли первые испытания шеститонного авиасудна

Полет в небе, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 05:42 Фото: pexels
Компания United Aircraft показала опубликовала первые кадры с наземных испытаний китайского шеститонного конвертоплана R6000, сообщает Zakon.kz.

По данным, опубликованным в Weibo, новый летательный аппарат Zhang Ying R6000, который будет выпускаться в пилотируемой и беспилотной версиях, сможет перевозить 10 пассажиров с крейсерской скоростью 550 километров в час.

Фото: United Aircraft / Weibo

Максимальная высота полета составит 7620 метров, а максимальная дальность – 4000 километров.

Ранее мы писали о том, что китаец, потерявший все четыре конечности после удара током, теперь может играть в шахматы и гоночные игры с помощью мысли – благодаря имплантации в мозг нейроинтерфейса.

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Аксинья Титова
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