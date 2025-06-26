Земля "попала под горячую струю" Солнца: что это значит

Земля примерно на сутки вошла в зону действия корональной дыры, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 26 июня 2025 года, рассказали ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН:

"Земля примерно с полуночи по московскому времени (с 02:00 по времени Астаны. – Прим. ред.) находится в зоне действия корональной дыры, которая наблюдалась на солнечном диске уже более недели и все это время медленно догоняла планету, двигаясь с востока на запад. Космическими аппаратами регистрируются заметные изменения в характеристиках межпланетной плазмы, главными из которых, как это почти всегда в таких случаях и бывает, являются рост скорости и температуры. Скорость солнечного ветра в настоящий момент выросла с 400 до 600-700 км/с и, судя по всему, как минимум на какое-то время вышла на плато. Значения температуры составляют около 400-500 тыс. градусов против обычных значений около 100 тыс."

В настоящее время, как отметили ученые, связанные с корональной дырой геомагнитные возмущения являются умеренными и формального порога магнитных бурь пока не пересекали.

"Но, скорее всего, при наблюдающихся характеристиках плазмы это лишь вопрос времени. Уровень бурь при этом не ожидается высоким. Математические модели прогнозируют максимум события G1 (слабые бури) или G2 (средние). Этому способствует и изменение формы дыры – она явно разрушается, особенно в центральной, близкой к экватору, зоне, из которой, собственно, и осуществляется воздействие на Землю. Ожидаемая продолжительность возмущений предварительно оценивается в 20-30 часов, из которых почти 10 уже прошло". Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

По данным ученых, события происходят на фоне почти нулевой вспышечной активности Солнца.

"С учетом этого, после завершения воздействия от дыры, геомагнитное поле должно быстро вернуться в норму". Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Фото: xras.ru

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