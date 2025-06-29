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Наука и технологии

Ученые выяснили, какие города находятся на грани исчезновения

Конец света, люди, подвал, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2025 09:02 Фото: pexels
Сначала наводнения, потом – ураганы и песчаные дюны. Экстремальные погодные условия заставляют людей покидать свои дома, а целые города исчезать с лица земли, сообщает Zakon.kz.

Как передает lenta.ru, виной всему изменение климата, которое уже сказывается на инфраструктуре, экономике и образе жизни миллионов. Из-за этого список населенных пунктов, находящихся под угрозой, расширяется ежегодно.

В Мавритании под слоем песка медленно исчезает древний город Уалата – памятник ЮНЕСКО и бывший центр исламского просвещения. Бурные дожди разрушили дома, а более 60% жителей уже покинули свои дома. На грани и другой город ЮНЕСКО – Шингетти. Пустыня Сахара каждый год расширяется на 48 км.

Пока одни города тонут в песке, другие уходят под воду. Нью-Йорк, Александрия, Лагос, Майами, Джакарта – все эти мегаполисы страдают от стремительного повышения уровня океана. К 2100 году он поднимется минимум на 30 см. Уже сейчас в Александрии море съедает три мм суши в год, а в Лагосе ученые прогнозируют затопление до 80% территории к 2080 году.

Только в 2020 году из-за стихийных катаклизмов дом покинули 30,7 млн человек. В 2025 году ледник Берч в Альпах разрушил почти всю швейцарскую деревню Блаттен. В Техасе, Оклахоме и Калифорнии бушующие пожары унесли дома у тысяч людей, а Лос-Анджелес боролся с огнем в пригородах.

В Арктике из-за потепления тает вечная мерзлота, а с ней теряют устойчивость здания на сваях. В зоне риска десятки городов на Севере России: от Ноябрьска до Надыма. По оценкам ученых, к середине века в опасности окажется до 70% всей жилой застройки на мерзлоте. По оценке ООН, уже к 2030 году мир столкнется с 560 стихийными бедствиями в год.

Ранее нейросеть воссоздала запах ада по историческим документам.

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Аксинья Титова
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