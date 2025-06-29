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Наука и технологии

В США совершили прорыв в лечении старческой немощи благодаря космической станции

исследование ученые, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 01:12 Фото: pixabay
Американцы совершили прорыв в лечении саркопении – возрастного заболевания, связанного с потерей мышечной массы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Stem Cell Reports, эксперты Университета Флориды отправили на Международную космическую станцию (МКС) искусственно выращенные микроткани скелетных мышц, полученные от молодых активных и пожилых малоподвижных доноров. В специальной автоматизированной мини-лаборатории образцы подвергались электрической стимуляции, имитирующей физические упражнения.

По данным журнала, что уже через две недели в космосе мышечная ткань молодых доноров ослабла до уровня, характерного для пожилых людей. Аналогичные изменения наблюдались в содержании мышечного белка и экспрессии генов, ответственных за работу мышц.

Также выяснилось, что электрическая стимуляция может частично компенсировать негативное воздействие невесомости.

"Это технологическое достижение не только помогает понять, как сохранить мышцы астронавтов в длительных полетах, но и открывает новые пути борьбы с возрастной саркопенией на Земле", – пояснили авторы исследования.

Американцы планируют на основе исследования разработать новые методы профилактики и лечения мышечной атрофии, используя возможности космических экспериментов.

Саркопения – это связанная с возрастом потеря скелетной мышечной массы и функции мышц. Она поражает до 50% людей старше 80 лет, приводя к падениям, инвалидности и повышению смертности. На данный момент не существует эффективных лекарственных методов лечения этого состояния.

Ранее ученые воссоздали внешность охотницы-собирательницы, жившей 10,5 тыс. лет назад в долине реки Маас на территории современной Бельгии.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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