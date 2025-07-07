Смерч из раскаленного газа несется от Солнца к Земле
Фото: pixabay
Мощный выброс плазмы зарегистрирован 7 июля 2025 года на Солнце. Его размер достигает 1 млн км, сообщает Zakon.kz.
По мнению специалистов лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН РФ, выброс может задеть Землю. Его зафиксировали между 05:00 и 09:00 по времени Астаны.
"Возможно, это самый большой в 2025 году и абсолютно точно самый эффектный выброс протуберанца. В космос было выброшено волокно плазмы размером около миллиона километров, образовавшее в ходе движения нечто, похожее на крутящийся смерч из раскаленного газа", – говорится в сообщении.
Отмечается, что выброс произошел точно напротив Земли на видимой стороне Солнца, поэтому возможен приход части плазмы к нашей планете.
Ранее ученые заявили, что за неделю зафиксировали на Солнце сразу шесть выбросов раскаленной плазмы.
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