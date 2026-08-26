Раскрыта прямая связь между бессонницей и разрушением мозга
Результаты работы были опубликованы в журнале Neurology. Ученые в течение трех лет наблюдали за 60 пациентами с болезнью Альцгеймера легкой и средней степени тяжести.
Они измеряли уровень орексина – нейромедиатора, который поддерживает бодрствование и в норме снижается во время сна, а также регистрировали активность мозга ночью.
Выяснилось, что чем выше был уровень орексина, тем быстрее у пациентов ухудшались память, мышление и психическое состояние.
"Однако у людей с более выраженными мозговыми волнами глубокого сна это негативное влияние было слабее. Качественный глубокий сон помогает снизить активность орексиновой системы и делает мозг более устойчивым к процессам, связанным с развитием болезни Альцгеймера", – отмечается в публикации.
Авторы добавили, что препараты, снижающие активность орексина, уже применяются для лечения бессонницы и сейчас изучаются как потенциальное средство против болезни Альцгеймера.
По мнению исследователей, улучшение качества глубокого сна может стать одним из способов замедлить развитие заболевания.
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