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Наука и технологии

Раскрыта прямая связь между бессонницей и разрушением мозга

Фото: pexels, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 21:52 Фото: pexels
Качественный глубокий сон способен защитить мозг от потери памяти и замедлить развитие болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли международные ученые, исследовавшие влияние активности мозга и нейромедиатора орексина на состояние пациентов с данным заболеванием, сообщает Zakon.kz.

Результаты работы были опубликованы в журнале Neurology. Ученые в течение трех лет наблюдали за 60 пациентами с болезнью Альцгеймера легкой и средней степени тяжести.

Они измеряли уровень орексина – нейромедиатора, который поддерживает бодрствование и в норме снижается во время сна, а также регистрировали активность мозга ночью.

Выяснилось, что чем выше был уровень орексина, тем быстрее у пациентов ухудшались память, мышление и психическое состояние.

"Однако у людей с более выраженными мозговыми волнами глубокого сна это негативное влияние было слабее. Качественный глубокий сон помогает снизить активность орексиновой системы и делает мозг более устойчивым к процессам, связанным с развитием болезни Альцгеймера", – отмечается в публикации.

Авторы добавили, что препараты, снижающие активность орексина, уже применяются для лечения бессонницы и сейчас изучаются как потенциальное средство против болезни Альцгеймера.

По мнению исследователей, улучшение качества глубокого сна может стать одним из способов замедлить развитие заболевания.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее мы писали, как в Казахстане диагностируют болезнь Альцгеймера и деменцию.

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Канат Болысбек
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