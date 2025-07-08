На американском судне открыли новую загадочную форму жизни

Во время ремонта судна Blue Heron – крупнейшего научного корабля США на Великих озерах – инженеры обнаружили странную слизь, вытекающую из рулевого вала, сообщает Zakon.kz.

По информации Iflscience, руководитель морских операций Large Lakes Observatory Даг Рикеттс обратился к биологам Университета Миннесоты в Дулуте с просьбой проверить находку. Ученые не ждали ничего интересного, но образцы удивили: слизь была полна жизни – неизвестные ранее микробы обитали в теплой и лишенной кислорода среде.

"Главное открытие в том, что в этой слизи вообще была жизнь. Мы думали, что не найдем ничего. Но обнаружили ДНК, и она не была разрушена, а биомассы оказалось предостаточно", – сказал Коди Шейк – руководитель проекта, биолог.

Анализ ДНК и сравнение с мировыми базами показали: это новый для науки вид. Ему дали рабочее название ShipGoo001, что переводится как "Корабельная слизь 001". Ученые отмечают, что организм напоминает микробы из нефтяных скважин и смоляных ям, способен жить без кислорода и, возможно, даже разрушает металл рулевого вала.

Ранее были обнаружены останки легендарного португальского галеона с сокровищами, которым 300 лет.