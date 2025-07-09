В Австралии нашли редкий космический камень

Ослепительный метеор, озаривший небо Западной Австралии 11 мая, побудил команду Desert Fireball Network (DFN) из Университета Кёртина отправиться в захватывающее путешествие в австралийскую глубинку, чтобы найти место падения космического камня, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, для начала команда использовала высокотехнологичное метеорологическое моделирование и сеть камер, чтобы рассчитать место падения. Исследователи отследили метеорит вплоть до региона Уитбелт в Западной Австралии, в отдаленных солончаках озера Хоуп в 530 км к востоку от Перта, на землях народа нгаджу.

Экспедиция заняла сотни километров пути. Финальный 7-километровый пеший переход через озеро Хоуп наконец привел исследователей к месту падения, где участница DFN Миа Уокер сделала важное открытие – след удара был отчетливо виден на белоснежной поверхности соленого озера.

Вскоре команда обнаружила второй фрагмент неподалеку от первого.

Такие падения метеоритов ценны для исследователей, так как они могут сопоставить тип породы с ее происхождением в Солнечной системе, рассчитав орбиту падения, заметила директор DFN Элли Сэнсом.

"Во всем мире известно лишь около 60 метеоритов, для которых у нас есть орбитальные данные; это десятый в Австралии, отслеженный и найденный DFN. Этот метеорит прилетел с особенно интересной орбиты, и бесценно, что нам удалось собрать столько его фрагментов", – сказала она.

Один из фрагментов будет выставлен в музее Западной Австралии Boola Bardip, поэтому те, кто видел этот огненный шар в небе, смогут полюбоваться на вызвавшую его причину лицом к лицу.

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