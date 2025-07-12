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Наука и технологии

В ресторане Дубая нейросеть выступит шеф-поваром

В Дубае появится ресторан с нейросетью в роли шеф-повара, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2025 07:32 Фото: pixabay
В Дубае в сентябре откроется ресторан Woohoo, в котором за меню будет отвечать искусственный интеллект, сообщает Zakon.kz.

Блюда в ресторане физически будут готовить повара, но всем остальным – от создания меню до атмосферы заведения и подачи блюд будет заниматься языковая модель Chef Aiman. Она изучила тысячи рецептов и научных исследований в области гастрономии и молекулярного состава продуктов, пишет New York Times.

Создатели проекта обещают необычные вкусовые сочетания и ингредиенты. Все блюда затем пройдут дегустацию поваров под руководством известного дубайского шефа Рейфа Отмана.

Создатели "ИИ-шефа" утверждают, что не собираются вытеснять людей из ресторанной сферы, ИИ – дополнительный инструмент. Нейросеть якобы сможет придумать рецепты из продуктов, которые в ресторанах часто выбрасывают: жир и мясные обрезки.

По мнению основателей ресторана, в перспективе большую языковую модель смогут использовать по лицензии и другие рестораны, что позволит уменьшить масштабы кухонных отходов и сделать приготовление пищи экологичнее.

Японская сеть отелей Toyoko INN запустила новую услугу для гостей, которые спят с мягкими игрушками.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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