#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
529.44
617.06
6.76
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
529.44
617.06
6.76
Наука и технологии

Геофизики США предупреждают о смещении оси вращения земной коры

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2025 21:57 Фото: pixabay
Специалисты Гарвардского университета заявили о том, что строительство тысяч крупных плотин по всему миру привело к смещению оси вращения земной коры, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Geophysical Research Letters со ссылкой на руководителя научной группы Наташу Валентич, перераспределение массы воды, вызванное накоплением в водохранилищах, сдвинуло ось коры примерно на метр относительно внутреннего магнитного динамо планеты.

Эксперты уверены, что строительство почти семи тысяч плотин изменило не только распределение масс на поверхности Земли, но и снизило уровень Мирового океана на 21 мм. Задержанная за дамбами вода фактически "потянула" за собой вращающуюся оболочку планеты, вызвав смещение Северного полюса сначала в сторону России, а затем – в сторону Северной Америки.

Согласно данным издания, само магнитное поле Земли в космосе не изменилось. Ученые говорят, что смещение касается коры и создает эффект так называемого истинного полярного блуждания – явления, при котором положение географических полюсов меняется относительно поверхности планеты.

Геофизики отмечают, что плотины уже удержали около четверти роста уровня моря в XXI веке – около 1,2 мм в год. Это позволило временно сдерживать последствия глобального потепления. Известно, что при глобальном потеплении уровень Мирового океана повышается из-за таяния ледников и теплового расширения воды.

В конце своего заявления ученые призвали учитывать влияние плотин на изменение климата и полярные перемещения, так как это может серьезно повлиять на динамику магнитных полюсов и уровень моря.

Ранее астрономы увидели рождение новой планетной системы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Дайверы откопали в Польше жуткое лицо возрастом 1000 лет
Наука и технологии
07:35, Сегодня
Дайверы откопали в Польше жуткое лицо возрастом 1000 лет
Геолог нашла древнейшую воду на Земле и выпила ее
Наука и технологии
07:21, Сегодня
Геолог нашла древнейшую воду на Земле и выпила ее
Психологи выяснили, какие люди быстрее находят пару
Наука и технологии
03:30, 21 июля 2025
Психологи выяснили, какие люди быстрее находят пару
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: