Геофизики США предупреждают о смещении оси вращения земной коры

Специалисты Гарвардского университета заявили о том, что строительство тысяч крупных плотин по всему миру привело к смещению оси вращения земной коры, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Geophysical Research Letters со ссылкой на руководителя научной группы Наташу Валентич, перераспределение массы воды, вызванное накоплением в водохранилищах, сдвинуло ось коры примерно на метр относительно внутреннего магнитного динамо планеты.

Эксперты уверены, что строительство почти семи тысяч плотин изменило не только распределение масс на поверхности Земли, но и снизило уровень Мирового океана на 21 мм. Задержанная за дамбами вода фактически "потянула" за собой вращающуюся оболочку планеты, вызвав смещение Северного полюса сначала в сторону России, а затем – в сторону Северной Америки.

Согласно данным издания, само магнитное поле Земли в космосе не изменилось. Ученые говорят, что смещение касается коры и создает эффект так называемого истинного полярного блуждания – явления, при котором положение географических полюсов меняется относительно поверхности планеты.

Геофизики отмечают, что плотины уже удержали около четверти роста уровня моря в XXI веке – около 1,2 мм в год. Это позволило временно сдерживать последствия глобального потепления. Известно, что при глобальном потеплении уровень Мирового океана повышается из-за таяния ледников и теплового расширения воды.

В конце своего заявления ученые призвали учитывать влияние плотин на изменение климата и полярные перемещения, так как это может серьезно повлиять на динамику магнитных полюсов и уровень моря.

Ранее астрономы увидели рождение новой планетной системы.