Люди смогли сдвинуть ось Земли – исследование

Недавнее исследование ученых выявило впечатляющий факт: менее чем за два десятилетия ось вращения Земли сместилась на 80 сантиметров – и в значительной степени это произошло из-за деятельности человека, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Galaxy, в частности такие перемены произошли из-за масштабного откачивания подземных вод.

По мнению экспертов, изменение наклона может иметь более серьезные последствия, чем считалось ранее, в частности способствовать повышению уровня моря и усиливать климатическую нестабильность.

Исследование под руководством профессора Ки-Веона Со из Сеульского национального университета охватывает период с 1993-го по 2010 год и демонстрирует, что человеческая деятельность, а прежде всего ирригация и потребление воды, влияет на распределение массы на планете.

По словам Ки-Веона Со, положение полюсов вращения Земли постоянно меняется, и новое исследование показало, что среди всех климатических факторов именно перераспределение подземных вод имеет наибольшее влияние на дрейф полюса.

Он пояснил, что механизм действия подобен эффекту, когда добавить небольшой вес к волчку – в результате его ось меняется. Так же перемещение воды меняет наклон оси Земли.

Исследователи считают, что в долгосрочной перспективе, если откачка вод будет продолжаться, затопление прибрежных территорий может значительно усилиться.

Ранее ученые зафиксировали рост радиоактивности на Новой Земле.