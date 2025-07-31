#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
546.36
630.44
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
546.36
630.44
6.7
Наука и технологии

Люди смогли сдвинуть ось Земли – исследование

Космос, астрономия, планета, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2025 07:59 Фото: pixabay
Недавнее исследование ученых выявило впечатляющий факт: менее чем за два десятилетия ось вращения Земли сместилась на 80 сантиметров – и в значительной степени это произошло из-за деятельности человека, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Galaxy, в частности такие перемены произошли из-за масштабного откачивания подземных вод.

По мнению экспертов, изменение наклона может иметь более серьезные последствия, чем считалось ранее, в частности способствовать повышению уровня моря и усиливать климатическую нестабильность.

Исследование под руководством профессора Ки-Веона Со из Сеульского национального университета охватывает период с 1993-го по 2010 год и демонстрирует, что человеческая деятельность, а прежде всего ирригация и потребление воды, влияет на распределение массы на планете.

По словам Ки-Веона Со, положение полюсов вращения Земли постоянно меняется, и новое исследование показало, что среди всех климатических факторов именно перераспределение подземных вод имеет наибольшее влияние на дрейф полюса.

Он пояснил, что механизм действия подобен эффекту, когда добавить небольшой вес к волчку – в результате его ось меняется. Так же перемещение воды меняет наклон оси Земли.

Исследователи считают, что в долгосрочной перспективе, если откачка вод будет продолжаться, затопление прибрежных территорий может значительно усилиться.

Ранее ученые зафиксировали рост радиоактивности на Новой Земле.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Ученые предсказали вероятность землетрясений там, где их не было
Наука и технологии
07:30, Сегодня
Ученые предсказали вероятность землетрясений там, где их не было
Как снизить риск появления рака печени
Наука и технологии
18:15, 29 июля 2025
Как снизить риск появления рака печени
Ученые рассказали, где туристы могут встретить 500-летних акул-долгожителей
Наука и технологии
08:44, 29 июля 2025
Ученые рассказали, где туристы могут встретить 500-летних акул-долгожителей
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: